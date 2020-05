Lamy mogą pomóc w pokonaniu koronawirusa

W ich krwi odkryto coś bardzo cennego.





„To jedne z pierwszych znanych przeciwciał, które neutralizują wirusa SARS-CoV-2.”

Przeciwciała odkryte we krwi lam posiadają zdolność do neutralizacji koronawirusa SARS-CoV-2. | Źródło: Pixabay/Greg70



„Mamy jeszcze dużo pracy do zrobienia, zanim spróbujemy wdrożyć [przeciwciała] do leczenia klinicznego.”

„Jeśli to się uda, lama Winter będzie zasługiwać na pomnik.”

Jako że liczba ofiar koronawirusa SARS-CoV-2 ciągle rośnie (dotychczas zaraziło się nim przynajmniej 3,8 miliona osób i zmarło z jego powodu około 270 tysięcy osób), pilne potrzebne są rozwiązania, które pozwoliłyby go zwalczyć. Duży potencjał w tej kwestii mogą stwarzać przeciwciała – terapie z ich udziałem umożliwiłyby nie dość że leczenie osób już chorujących na COVID-19, to zapewnienie tymczasowej ochrony ludziom niezainfekowanym. Dlatego badacze z całego świata pracują nie tylko nad szczepionkami, ale też poszukują przeciwciał, które potrafią neutralizować koronawirusa SARS-CoV-2. Takie przeciwciała właśnie odnalazł pewien międzynarodowy zespół uczonych, a odnalazł je we krwi… lam., powiedział Jason McLellan z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, jeden z autorów pracy opisującej przeciwciała, opublikowanej w czasopiśmie Cell.Badania które doprowadziły do odkrycia zapoczątkowano już cztery lata temu. Wtedy naukowcy odnaleźli we krwiprzeciwciała zdolne do neutralizacji wirusów SARS-CoV-1 oraz MERS-CoV. Teraz okazało się, że przeciwciała pochodzące od tej samej lamy, która ma już cztery lata, neutralizują również SARS-CoV-2 – wirusa powodującego COVID-19.Jak donosi New York Times, lamy niejednokrotnie były wykorzystywane w badaniach nad przeciwciałami. Wcześniej przeciwciała pochodzące od lam przyczyniły się do opracowania obiecujących terapii przeciwko wirusom HIV oraz grypy. To dlatego, że lamy produkują dwa rodzaje przeciwciał. Przeciwciała jednego z tych typów są dużo mniejsze niż ludzkie przeciwciała, dzięki czemu łączą się z różnymi częściami wirusów z większą łatwością.Zdaniem naukowców terapia, która wykorzystywałaby przeciwciała lam, byłaby niezwykle przydatna. Podczas gdy szczepionka chroni przed infekcją dopiero miesiąc czy dwa po jej zastosowaniu,Jak już też wspomniałam, przeciwciała można by wykorzystać również do leczenia osób chorych na COVID-19. To powiedziawszy, zanim terapie z ich udziałem staną się elementem walki z koronawirusem, naukowcy muszą pokonać wiele przeszkód., stwierdził Xavier Saelens, wirusolog molekularny z Uniwersytetu w Gandawie, współautor artykułu opublikowanego w Cell.Źródło: Cell , Foto. tyt. Pixabay/Capri23auto