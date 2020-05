Naukowcy znaleźli czarną dziurę, która znajduje się blisko Ziemi

To wciąż jednak ogromna odległość.





Astronomowie odkryli obiekt znajdujący się niedalekiej odległości (biorąc pod uwagę kosmiczną skalę) od Ziemi. Bardzo prawdopodobne, iż jest to. Całość miałaby znajdować się około tysiąca lat świetlnych od Ziemi. Warto pamiętać, iż tego typu obiektów nie da się zobaczyć bezpośrednio za pomocą instrumentów znajdujących się na powierzchni Ziemi. Naukowcy pracujący w Europejskim Obserwatorium Południowym w Chile wywnioskowali, iż czarna dziura znajduje się tak blisko Ziemi, głównie za pomocą ruchów pobliskich gwiazd. O nowym odkryciu donosi czasopismo Astronomy & Astrophysics.Wspomniany zespół naukowców próbował dotrzeć do sedna dziwnego zachowania dwóch gwiazd, które znajdowały się blisko siebie. Obie gwiazdy znajdują się w tym samym układzie i mają podobną masę oraz rozmiar, jednak jedna z nich obraca się bardzo szybko – tak szybko, że prawie się rozpada. Drugi z obiektów porusza się nieco wolnej. Przez lata badań naukowcy zadawali sobie pytanie o to czy istnieje obok wspomnianych dwóch gwiazd trzeci obiekt, który wprawiałby je w tak specyficzny ruch. Okazało się, iż jest to czarna dziura.Czarna dziura znajdująca się w układzie HR 6819 posiada masę około cztery razy większą od naszego Słońca. Warto pamiętać, iż całość znajduje się około 1000 lat świetlnych od Ziemi. O ile w kosmicznych miarach jest to naprawdę niedaleko, tak w rzeczywistości. Dla porównania, największa czarna dziura znajdująca się w centrum Drogi Mlecznej posiada masę około 4,6 miliona razy większą od Słońca.Znalezienie czarnej dziury tak blisko Ziemi oznacza, że we Wszechświecie mogą znajdować się jeszcze inne tego typu obiekty o znacznie mniejszej masie.Naukowcy podejrzewają, że w naszej GalaktyceŹródło: TheVerge / fot. John Paul Summers - Unsplash