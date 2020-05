Odkryto przeciwciało, które neutralizuje koronawirusa SARS-CoV-2

Krzepiąca informacja.





„Badania te opierają się na pracy, której nasze grupy dokonały w przeszłości w związku z przeciwciałami dla wirusa SARS-CoV, który pojawił się w latach 2002/2003.”

„Wykorzystując tę kolekcję przeciwciał dla SARS-CoV, zidentyfikowaliśmy przeciwciało, które neutralizuje także infekcje SARS-CoV-2 w wyhodowanych komórkach. Takie neutralizujące przeciwciało może zmienić przebieg infekcji u zainfekowanego gospodarza, wspierać usuwanie wirusa z organizmu lub chronić niezainfekowaną osobę narażoną za zarażenie się wirusem.”

Koronawirus – wizualizacja. | Źródło: Pixabay/ Crissa



„To odkrycie stanowi silny argument za tym, by przeprowadzić dodatkowe badania w celu scharakteryzowania tego przeciwciała i rozpocząć prace nad metodą leczenia COVID-19 z jego udziałem.”

„Przeciwciało zastosowane w tej pracy jest ‘w pełni ludzkie’, co pozwoli na znacznie szybszy rozwój tej metody i zredukowanie liczby potencjalnych skutków ubocznych.”

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 zbiera na całym świecie coraz większe żniwo. Ludzkość pilnie potrzebuje rozwiązań, które mogłyby pomów w walce z nią. Na szczęście, prace nad tymi rozwiązaniami trwają, nie tylko w formie szczepionek. Badacze z Uniwersytetu w Utrechcie, Centrum Medycznego Uniwersytetu Erasmusa z siedzibą w Rotterdamie oraz firmy Harbour BioMed zidentyfikowali ludzkie monoklonalne przeciwciała, które uniemożliwiają koronawirusowi SARS-CoV-2 atakowanie komórek. To ważny krok, który może doprowadzić do powstania leków przeciw COVID-19., powiedział profesor Berenf-Jan Bosch, który przewodził badaniom na Uniwersytecie w Utrechcie.Przeciwciało zidentyfikowane przez zespół uczonych wiąże się z domeną, którą zawiera zarówno wirus SARS-CoV, jak i wirus SARS-CoV-2, powodujący COVID-19. To wyjaśnia zdolność tego przeciwciała do neutralizacji obydwu cząstek zakaźnych. Co najlepsze, omawiana cecha może sprawiać, że przeciwciało znajdzie zastosowanie nie tylko w walce z SARS-CoV-2, ale również w walce z przyszłymi koronawirusami., powiedział doktor Frank Grosveld z Centrum Medycznego Uniwersytetu Erasmusa.Z reguły terapeutyczne przeciwciała opracowuje się, wykorzystując przeciwciała pochodzące od zwierząt. Ich sekwencje białkowe modyfikuje się tak, by zwiększyć ich podobieństwo do wariantów przeciwciał produkowanych naturalnie u ludzi. Tern proces opisywany jest jako „humanizacja przeciwciał”. Przeciwciało neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 jest „w pełni zhumanizowane”, a to dlatego, że otrzymano je z transgenicznych myszy – zmodyfikowanych genetycznie tak, aby wytwarzały przeciwciała o odpowiedniej strukturze.Oczywiście, potrzeba jeszcze wiele pracy, zanim odkryte przeciwciało zostanie wykorzystane w terapii. Póki co jego skuteczność przetestowano jedynie na komórkach wyhodowanych w laboratorium, a więc nie wiadomo, jak sprawdzą się one wewnątrz organizmu człowieka.Źródło: Nature Communications , Foto tyt. Pixabay/ Edward Jenner