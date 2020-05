Teleskopy z całego świata odebrały dziwny sygnał radiowy z naszej własnej galaktyki

Dzięki niemu możemy być bliżej rozwiązania ważnej kosmicznej zagadki.





W świecie astronomii właśnie dokonano obserwacji, która może wyjaśnić jedną z bardziej intersujących kosmicznych tajemnic. Ziemskie i orbitalne radioteleskopy zarejestrowały bowiem niezwykle „jasny” rozbłysk fal radiowych, który nie pochodził z obcej galaktyki, a z Drogi Mlecznej. Możliwe, że to pierwszy znany tak zwany, który powstał w jej obrębie.Jak wskazuje ich nazwa, mowa o krótkotrwałych, kilku-milisekundowych sygnałach radiowych. Te występują w dwóch wersjach – pojedynczych oraz powtarzających się. Póki co wiemy o nich bardzo, bardzo niewiele, a to dlatego, że to zjawisko odkryto stosunkowo późno, bo w 2007 roku. Nie ma nawet pewności w kwestii tego, co wytwarza te błyski. Różne hipotezy wskazują na gwiazdy neutronowe z silnym polem magnetycznym (magnetary), ciemną materię, czarne dziury, supernowe, a nawet… pozaziemskie cywiliacje.Dotychczas wszystkie FRB, które odkryto, były pochodzenia pozagalaktycznego. Niemniej, sygnał radiowy, który astronomowie zarejestrowali pod koniec kwietnia, a który został wyemitowany przez, może być pierwszym szybkim błyskiem radiowym mającym swoje źródło w Drodze Mlecznej.27 kwietnia takie teleskopy jak Neil Gehrels Swift Observatory, Fermi Gamma-ray Space Telescope oraz Neutron star Interior Composition Explorer (NICER) po raz pierwszy odnotowały wzrost aktywności SGR 1935+2154. Magnetar emitował wówczas więcej promieniowania rentgenowskiego oraz gamma., powiedział Jamie Kennea, profesor z Uniwersytetu Stanowego w Pensylvanii, który pracuje przy Neil Gehrels Swift Observatory.Potem, 28 kwietnia, teleskop CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) zaprojektowany do skanowania nieba w poszukiwaniu zdarzeń przejściowych, zaobserwował coś zupełnie niespodziewanego – pochodzący z SGR 1935+2154 rozbłysk fal radiowych – bardzo silny rozbłysk.Oczywiście, astronomowie z CHIME poczuli, że muszą szybko podzielić się wieścią o obserwacji z innymi obserwatoriami, póki źródło rozbłysku wciąż było aktywne. Tak też zrobili, dzięki czemu inne teleskopy też zaczęły spoglądać w stronę SGR 1935+2154. Wiele z nich później również wykryło ślady rozbłysku fal radiowych.Teraz naukowcy próbują dowiedzieć się, czy rozbłysk, który zaobserwowano, był przykładem szybkiego błysku radiowego. Jeśli ten sygnał pochodziłby spoza naszej galaktyki, w momencie odebrania go byłby dużo słabszy, ale wciąż wyglądałby na FRB. Z resztą, jak twierdzą badacze, magnetar taki jak SGR 1935+2154 byłby w stanie wytworzyć jeszcze, nawet 1000 razy potężniejszy.Astronomów ciekawi to, że omawianemu rozbłyskowi radiowemu towarzyszył wcześniejszy rozbłysk promieniowania rentgenowskiego – w przypadku pozagalaktycznych FRB coś takiego nie było rejestrowane. Niemniej, w przypadku znanych obserwowanych magnetarów to właśnie rozbłyski fal rentgenowskich i gamma są dużo częściej spotykane niż rozbłyski radiowe. Nic jednak dziwnego, że gdy wykrywano pozagalaktyczne FRB, nie wykrywano towarzyszących im innych rozbłysków – ze względu na ogromny dystans dzielący ich źródło i Ziemię., powiedział astrofizyk Sandro Mareghetti z włoskiego Narodowego Instytutu Astrofizyki.Oczywiście, odkrycie dopiero co zostało dokonane, a więc przed naukowcami jeszcze dużo pracy, zanim będą mogli zdeterminować, czy zarejestrowany rozbłysk był FRB. Przede wszystkim, należy przeanalizować widmo rozbłysku z Drogi Mlecznej i sprawdzić, czy jest podobne do widm pozagalaktycznych FRB.Od dawna podejrzewano, że magnetary mogą być źródłami FRB, ale nawet jeśli okaże się że rozbłysk pochodzący z SGR 1935+2154 był FRB, wcale nie będzie to oznaczać, że magnetary są jedynym źródłem szybkich radiowych błysków.Źródło: Science Alert , Foto. tyt. Pixabay/Obelixlatino