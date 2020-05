Koronawirus: Kolejna szczepionka jest już testowana na ludziach, tym razem w Niemczech

Wyścig o opracowanie skutecznej szczepionki trwa dalej.





Wizualizacja koronawirusa. | Źródło: Unsplash/ Viktor Forgacs

„Obie firmy planują wspólnie przeprowadzić testy kliniczne na kandydatek na szczepionkę, początkowo w Europie, a potem też w USA, w wielu ośrodkach badawczych.”

„Przedsiębiorstwa szacują, że istnieje możliwość dostarczenia milionów dawek szczepionek do końca 2020 roku, pod warunkiem odniesienia sukcesu technicznego w programie rozwoju oraz otrzymania poparcia organów regulacyjnych. Jest potencjał szybkiego zwiększania zdolności produkcyjnych, pozwalając na produkcję setek milionów dawek w 2021 roku.”

Poszukiwanie leków, które byłyby w stanie szybko zwalczać infekcje z udziałem koronawirusa, jest niezwykle ważne, ponieważ takie leki mogłyby nie tylko odciążyć szpitale, ale również ograniczyć liczbę pochorobowych powikłań. Niemniej, jeszcze ważniejsze jest poszukiwanie przeciwko SARS-CoV-2 szczepionki. Zapewne dopiero po jej uzyskaniu będziemy mieli szanse na rzeczywiste zwalczenie wirusa.Na szczęście, w tej chwili, a teraz kolejna z nich jest już na etapie badań klinicznych. Tym razem testy z udziałem ludzi rozpoczęto w Niemczech, a prowadzi je niemiecka firma BioNTech, która współpracuje z międzynarodowym gigantem farmaceutycznym – koncernem Pfizer.Pierwsze 12 chętnych osób otrzymało po dawce eksperymentalnej szczepionki, której nazwa to BNT162, 23 kwietnia. W sumie grupa badawcza ma objąć w sumie około 200 zdrowych ochotników, w wieku od 18 do 55 lat. Będą to jednak nie tylko Europejczycy, ale również Amerykanie. Właśnie na to ma pozwolić zaangażowanie w badania koncernu z siedzibą w Nowym Jorku. Chętni z USA otrzymają szczepionkę już w przyszłym tygodniu, gdy tylko Pfizer zorganizuje tam potrzebne zezwolenia na prowadzenie testów.Co ciekawe, możliwe, że tak jak z szczepionka z Oksfordu, niemiecka szczepionka będzie gotowa do użytku już jesienią tego roku. Mowa jednak o tak zwanym użytku awaryjnym. W skrócie oznacza to, że najpierw szczepionkę otrzymają osoby walczące z koronawirusem na liniach frontu – lekarze, pielęgniarki czy policjanci., Pfizer poinformował w swoim raporcie finansowym dotyczącym pierwszego kwartału 2020 roku.A jaki rodzaj szczepionki opracowują BioNTech i Pfitzer? W sumie szczepionka ta posiada cztery równe wersje. Każda bazuje na mRNA, ale w jego różnych formatach (uRNA, saRNA, modRNA) oraz na innych antygenach. W ramach badań klinicznych firmy sprawdzą nie tylko, czy te szczepionki skutecznie i bezpiecznie chronią przed wirusem, ale także jakie są ich optymalne dawki.Źródło: CNN , zdj. tytułowe Pixabay/huntlh