NASA poszuka wody na Księżycu z pomocą laserów

Przygotowania do załogowej księżycowej misji trwają.





„Wydaje nam się, że lód znajduje się w najzimniejszych i najciemniejszych kraterach na Księżycu, ale poprzednie pomiary były dość niejednoznaczne.”

„Z naukowego punktu widzenia jest to w porządku, ale jeśli zamierzamy wysłać tam astronautów, aby wydobywali lód i pili uzyskiwaną z niego wodę, musimy mieć pewność, że ten lód istnieje.”

Satelita Lunar Flashlight poszukujący wodnego lodu na Księżycu z pomocą laserów – koncepcja artysty. | Źródło: NASA

Wiele osób wątpi w to, że NASA zdoła ponownie wysłać astronautów na Marsa do 2024 roku – nie bez powodu. To powiedziawszy, prędzej czy później amerykańska agencja ten plan zrealizuje. W końcu, wieloletnie przygotowania i wydane pieniądze nie mogłyby pójść na marne. Teraz NASA zaprezentowała jedną z części tych przygotowań – nowatorskiego satelitę, który ma przeskanować powierzchnię Księżyca z użyciem laserów w poszukiwaniu wartościowych surowców, takich jak wodny lód.Gdy astronauci będą udawać się na krótkoterminowe księżycowe misje, większość potrzebnego zapasu wody pitnej zapewne będą zabierać ze sobą, a dodatkowe jej ilości będą otrzymywać z. W przypadku misji długoterminowych na Księżyc trzeba by zabierać natomiast tak wielkie zapasy wody, że byłoby to niesamowicie kosztowne. Na szczęście, na obcięcie kosztów powinna pozwolić eksploatacja księżycowego wodnego lodu. Z niego można by pozyskiwać wodę w stanie ciekłym, tlen, a nawet paliwo rakietowe. Niemniej, najpierw NASA musi upewnić się, gdzie tak właściwie na Księżycu wodny lód można znaleźć., powiedziała Barbara Cohen, kierownik misji z Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. Goddarda.Jak wspomniałam, poszukiwaniami wodnego lodu na Księżycu zajmie się nowatorski satelita – satelita Lunar Flashlight. Ten zostanie wystrzelony w przestrzeń kosmiczną w ramach lotu Artemis 1, który powinien odbyć się jeszcze w tym roku., będzie zasilany przez panele słoneczne i napędzany przez cztery silniki odrzutowe wykorzystujące nowe, przyjazne dla środowiska paliwo. W ciągu dwóch miesięcy od swojego startu pojazd zbliży się do powierzchni Księżyca, a dokładniej mówiąc – jego bieguna południowego – aby poszukać na nim wodnego lodu.Głównym instrumentem naukowym satelity będzie reflektometr zawierający aż cztery lasery emitujące światło podczerwone. Reflektometr ma oświetlać laserami skąpane w ciemności księżycowe kratery. Jako że pył pokrywający powierzchnię Księżyca – znany jako regolit – nie pochłania światła podczerwonego, a wodny lód tak, łatwo będzie stwierdzić, jakie ilości wodnego lodu skrywają się na powierzchni poszczególnych kraterów.Gdy Lunar Flashlight zakończy swoją misję, otrzyma. Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć mu powodzenia.Szczegółowo ową misję oraz samego satelitę opisano w pracy naukowej, którą opublikowano w czasopiśmie IEE Aerospace and Electronic Systems Magazine Źródło: NASA