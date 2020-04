Pentagon odtajnia wideo związane z UFO

Trzy materiały.





w powietrzu zostały odtajnione oraz opublikowane przez Pentagon. Wcześniej klipy trafiły do sieci bez oficjalnej zgody. Tym razem Marynarka Wojenna USA nie widzi przeszkód, aby mogli obejrzeć je wszyscy. Co znajduje się na tajemniczych nagraniach?Materiał filmowy uchwycony przez pilotów amerykańskiej marynarki wojennej wiele lat temu pokazuje– bez widocznego napędu. Grupa badawcza UFO to the Stars Academy of Arts and Science opublikowała opisywane materiały w 2017 i 2018 roku. Przedstawiciele amerykańskiego wojska potwierdzili, iż stało się to bez zgody rządzących.Na stronie internetowej Naval Air Systems Command pojawiły się. Każdy z nich może zostać pobrany oraz obejrzany. Wydając filmy, Marynarka Wojenna USA oficjalnie przyznaje, że piloci napotkali niezidentyfikowane obiekty lotnicze. Obserwacje miały miejsce. Każda z nich została zarejestrowana przez pilotów myśliwców F/A-18 Hornet podczas ćwiczeń wojskowych w ograniczonej przestrzeni powietrznej.Jak dotąd. Przedstawiciele Departamentu Obrony USA twierdzą, iż materiały wideo nie zawierają w sobie żadnych wrażliwych informacji ani nie wpływają na bezpieczeństwo danych wojskowych.Ciekawe jest to, iż przez tyle lat (szczególnie w przypadku pierwszego filmu),W przypadku najstarszego nagrania można zobaczyć obiekt o wielkości ponad 12 metrów, który unosi się nad powierzchnią wody. Bardzo możliwe, że mamy tutaj do czynienia z przypadkiem lub iluzją, jednak… niczego nie można być pewnym.Źródło: Livescience / zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu udostępnionego przez US Navy