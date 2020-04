W jednym z polskich centrów handlowych można zrobić test na COVID-19

Gdzie zrobić test na koronawirusa? Takich miejsc jest coraz więcej.

Gdzie w Polsce można wykonać test na koronawirusa?





Ile kosztuje test na obecność wirusa SARS-CoV-2?

Zgodnie w referencjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Państwowego Zakładu Higieny PZH w badaniu, z zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab).

Program „Badamy-Wspieramy”

Testy na SARS-CoV-2 dostępny jest w kolejnym mieście. W stolicy ruszyła właśnie druga placówka wykonująca pobrania materiału na badanie wykrywające obecność wirusametodą RT-PCR. Co ciekawe, mobilny punkt pobrań typu „Drive&Go-Thru” uruchomiono na tereniew Warszawie.Specjalne namioty, w których pobiera się materiał wyjściowy do badania głównie od pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka, należą do grupy DIAGNOSTYKA.Mobilna placówka, może zostać ustawiona w dowolnie wybranym miejscu, zapewniając łatwy dojazd dla pacjentów, przy jednoczesnym bezpieczeństwie zachowaniu bezpieczeństwa dla osób korzystających jak i obsługującego go personelu medycznego.Właśnie uruchomiono drugi już w Warszawie mobilny punkt pobrań do badań w kierunku SARS-CoV-2. Znajduje się on na terenie Westfield Arkadia, przy al. Jana Pawła II 82 (parking na poziomie -2). Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00.Pozostałe mobilne punkty znajdują się wna parkingu przy Stadionie Zawiszy, wna parkingu firmy Megadex Expo (ul. Tadeusza Wendy 7/9 -obok centralnego laboratorium DIAGNOSTYKI w trójmieście), wna parkingu przy Tauron Arena, w(ul. Serbskiej 7 - parking Tesco), w Łodzi (al. Politechniki 4 - parking EXPO Łódź) i w(al. Komisji Edukacji Narodowej 61 - parking Urzędu Dzielnicy Ursynów).Codziennie w każdym Mobilnym Punkcie Pobrań może być pobranychBadanie SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR w placówkach sieci DIAGNOSTYKA nie jest tanie.Warto jednak pamiętać, że badanie można kupić, poprzez e-Sklep (brak sprzedaży stacjonarnej, w punktach nie jest przyjmowana gotówka ani płatności kartą).DIAGNOSTYKA jednocześnie informuje, że największą czułość badania w kierunku SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR uzyskuje się dzień po wystąpieniu objawów klinicznych lub 7-9 dni od potencjalnego zakażenia. Materiał do badania SARS CoV-2 pobierany jest w dróg oddechowych pacjenta.- czytamy w opisie badania.Drugi warszawski punkt „Drive&Go-Thru” jest już szóstą placówką działającą w ramach programu „Badamy-Wspieramy”, w którym wykonywane są bezpłatne badania dla przedstawicieli wybranych zawodów medycznych – lekarzy, stomatologów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów i ratowników medycznych – zwłaszcza pracujących poza szpitalami, którzy nie są objęci finansowaniem takich badań.Źródło: DIAGNOSTYKA