W Układzie Słonecznym znajduje się znacznie więcej „obcych” obiektów niż myślano

Świadczą o tym wyniki komputerowych symulacji.





Asteroidy czy komety?

Orbity znanych Centaurów | Źródło: Wikimedia Commons / Eurocommunter / CC BY-SA 3.0

Goście z daleka

Ustawienie orbity centaurów w stosunku do dysku Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu. | Źródło: CNRS

Nie każdy obiekt, który obecnie znajduje się w Układzie Słonecznym, powstał w jego obrębie. W 2017 roku w naszym zakątku kosmosu pojawiło się tajemnicze ciało niebieskie o dziwacznym kształcie cygara, którego trajektoria wskazywała na jego pozasłoneczne pochodzenie. Ostatecznie uznano, że ciało to rzeczywiście było przybyszem z innego rejonu Wszechświata i nadano mu nazwę Oumuamua. Potem, w 2019 roku, zauważono kolejną pozasłoneczną kometę, 2I/ Borisov. Jednak podczas gdy te dwa obiekty z czasem opuszczą Układ Słoneczny, wygląda na to, że znajdują się w nim inni przybysze, którzy osiedlili się w nim w zasadzie na zawsze.W 2018 roku astronomowie z francuskiego Centrum Narodowego Badań Naukowych (CNRS) oraz brazylijskiego Uniwersytetu Stanowego w Sao Paulo (UNESP) odkryli, że asteroida znana jako 2015 BZ509 (lub Kaʻepaokaʻawela) powstała w innym układzie planetarnym, a dopiero po pewnym czasie swego istnienia dotarła do Układu Słonecznego i pozostała w nim na stałe. Teraz, ci sami astronomowie odkryli, że w Układzie Słonecznym znajduje się jeszcze przynajmniej 19 innych obiektów, które z niego nie pochodzą.Między orbitami Jowisza i Neptuna porusza się wiele małych ciał zwanych Centaurami. Są to obiekty, które wykazują cechy pośrednie między planetoidami i kometami – stąd ich nazwa. Niektóre z nich posiadają nawet słabą komę, a także nietypowe orbity. BZ509 i inne Centaury, przemieszczają się na przykład po swoich orbitach w przeciwną stronę niż większość obiektów w Układzie Słonecznym. Orbity innych mają kąty nachylenia, za sprawą których te regularnie pojawiają się nad ekliptyką (płaszczyzną Układu Słonecznego) lub pod nią.Aby dowiedzieć się, dlaczego Centaury posiadają tak dziwaczne cechy, badacze przeprowadzili komputerowe symulacje, które mogłyby pokazać, skąd te obiekty pochodzą. Jak się okazało, przynajmniej 19 z nich prawdopodobnie przywędrowało do Układu Słonecznego z innego obszaru kosmosu.Około 4,5 miliarda lat temu nowonarodzone Słońce było otoczone przez dysk pyłu i gazu. W dysku tym powstawały planety, księżyce i inne obiekty, w tym komety i asteroidy. Wśród nich nie było jednak 19 wspomnianych Centaurów. Symulacje pokazały bowiem, że wtedy owe Centaury orbitowały wokół Słońca prostopadle względem dysku i to w dużo większej odległości niż dystans dzielący je i Słońce dzisiaj. Wszystko to sugeruje, że przynajmniej 19 Centaurów powstało nie w Układzie Słonecznym a w układzie zawierającym inną gwiazdę – układzie, z którego zostały wystrzelone w kierunku Słońca.Tak jak dzięki badaniu lokalnych asteroid możemy pozyskiwać kolejne informacje o przeszłości Układu Słonecznego, tak badanie „obcych” obiektów może pozwolić nam na poznanie innych układów planetarnych. Ciekawe, czy w Układzie Słonecznym znajdują się inne ciała, których prawdziwego pochodzenia jeszcze nie odkryliśmy. To powiedziawszy, istnieje możliwość, że 19 omówionych Centaurów wcale nie powstało poza Układem Słonecznym. Niemniej, teoria o ich pozasłonecznym pochodzeniu jest jedną z niewielu, która wyjaśnia ich dziwaczne cechy, nie łamiąc jednocześnie praw fizyki.Źródło: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society