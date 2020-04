Naukowcy odkryli egzoplanetę, która łudząco przypomina Ziemię

Być może to jakaś nadzieja dla ludzkości.





Międzynarodowy zespół naukowców dokonał zaskakującego odkrycia –, która jest w stanie wspierać istnienie płynnej wody na swojej powierzchni.- Ten intrygujący, odległy świat daje nam jeszcze większą nadzieję na to, że wśród gwiazd leży drgua Ziemia, która tylko czeka na odkrycie – powiedział Thomas Zurbuchen, zastępca dyrektora odpowiedzialnego za stanowisko Misji Naukowych w NASA. Zespół ten był częścią grupy, której udało się odkryćWspomniana egzoplaneta okrąża swoją małą gwiazdę: czerwonego karła. Wszystko to w systemie, w którym planety skaliste otrzymują wystarczającą ilość promieniowania, aby mogła istnieć na nich woda w stanie ciekłym. Kepler 1649c ma niemalże dokładnie taki sam rozmiar jak Ziemia i otrzymuje podobną ilość światła, jak nasza planeta od słońca. Najprościej mówiąc, ta egzoplaneta jest dowodem na to, iż w dalekim kosmosie mogą istnieć miejsca zdolne do wytworzenia jakiejś postaci życia.Odległa o 300 lat świetlnych od Ziemi egzoplaneta jest najbardziej podobnym miejscem do naszej planety –Wszystko to wśród tysięcy egzoplanet odkrytych w ostatnim czasie przez teleskop kosmiczny Keplera.Naukowców czeka jednak wiele pytań bez odpowiedzi – między innymi te, które związane są z atmosferą Kepler 1649c. Na ten moment, a to kluczowy wyznacznik temperatury pozwalającej rozwinąć życie.Odkrycie Kepler 1649 znajdującej się blisko czerwonych karłów, w odpowiednim systemie d. Pozostaje tylko trafić na taką egzoplanetę, która będzie spełniała wszystkie warunki, których potrzebujemy, aby wyprowadzić się z Ziemi.Źródło: ScienceAlert / zdjęcie otwierające: ScienceAlert