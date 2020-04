Sprawdź, co Kosmiczny Teleskop Hubble’a zaobserwował w Twoje urodziny

Wypróbuj nowe narzędzie NASA.





„Filary stworzenia” | Źródło: NOAA

Kosmiczny Teleskop Hubble’a został wystrzelony w kosmos 24 kwietnia 1990 roku, czyli niemalże 30 lat temu. Do dziś ta ogromna maszyna wykonała ponad 1,4 miliona obserwacji gwiazd, planet i galaktyk zlokalizowanych we Wszechświecie, na podstawie których napisano więcej niż 16 tysięcy zrecenzowanych prac naukowych.Co ważne, Kosmiczny Teleskop Hubble’a pracuje 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. Oznacza to, że ten miał szansę zaobserwować inny ciekawy kosmiczny widok każdego dnia swojego działania. Dzięki niemu mogliśmy zobaczyć chociażby tak zwane „filary stworzenia”, stanowiące część Mgławicy Orzeł położonej w gwiazdozbiorze Węża, a także wiele innych zapierających dech w piersiach kosmicznych krajobrazów.Skoro Kosmiczny Teleskop Hubble’a fotografował Wszechświat każdego dnia od momentu swojego uruchomienia, oznacza to, że robił to też w Wasze minione urodziny. Teraz, za sprawą nowego narzędzia NASA, przygotowanego z okazji zbliżającej się 30 rocznicy wystrzelenia teleskopu w kosmos, możecie sprawdzić, co dokładnie ten leciwy sprzęt zaobserwował w jedną z rocznic Waszych narodzin.Narzędzie NASA, z którego możecie skorzystać pod tym adresem , pokaże Wam, jakie zdjęcie Kosmiczny Teleskop Hubble’a wykonał podczas jednych z Waszych urodzin. Aby takie zdjęcie zobaczyć, wystarczy wybrać miesiąc i dzień, w którym przyszliście na świat, a następnie kliknąć w przycisk z napisem „Submit”.Jeżeli Wasze urodziny wypadają 15 lipca, dzięki narzędziu dowiecie się na przykład, że 15 lipca 2009 roku Kosmiczny Teleskop Hubble sfotografował gwiazdy znajdujące się w sercu Omega Centauri – jednej ze 150 gromad kulistych zlokalizowanych w Drodze Mlecznej, a jednocześnie największej i najjaśniejszej. To jedna z niewielu gromad, które w odpowiednich warunkach obserwacyjnych widoczne są gołym okiem. Jeżeli na wyświetlonym zdjęciu klikniecie w napis „More info”, zostaniecie przeniesieni do strony, która przedstawi Wam jeszcze więcej ciekawostek na temat zaprezentowanego widoku.NASA zachęca, aby rezultatami otrzymanymi z pomocą narzędzia dzielić się w mediach społecznościowych korzystając z hashtagu #Hubble30. Jesteśmy ciekawi, jakie jeszcze niespodzianki agencja kosmiczna przygotowała z okazji 30 urodzin Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Przypominamy, że wcześniej ESA uczciła je, publikując w Internecie specjalny darmowy kalendarz , który każdy może pobrać i wydrukować.Źródło: NASA