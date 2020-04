Polski test na koronawirusa opracowany! Ma 100-proc. skuteczność

Stało się!





To już oficjalna informacja: Państwowy Zakład Higieny kowalidował POLSKI TEST NA KORONAWIRUSA jako 100-procentowo skuteczny! W przyszłym tygodniu wyprodukowanych zostanie pierwszych 150 tysięcy. Ten test uratuje życie wielu z nas i pozwoli szybciej uruchomić polską gospodarkę. — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) April 10, 2020

"Jesteśmy gotowi do tego, żeby w przyszłym tygodniu uruchomić małą, zupełnie darmową produkcję ok. 1 tys. testów, które przekażemy ministerstwu do dystrybucji. Natomiast w kolejnym tygodniu planujemy już ruszyć z masową produkcją w ramach tej dotacji, którą otrzymaliśmy z ministerstwa. W jej ramach planujemy wyprodukować 100-150 tys. testów, które również zostaną przekazane do ministerstwa i rozprowadzone po laboratoriach diagnostycznych w całej Polsce"

To oficjalna informacja. Polakom udało się opracować test na koronawirusa, który Państwowy Zakład Higieny określił jako. Pierwsza partia testu na koronawirusa SARS-CoV-2 trafi do produkcji już w przyszłym tygodniu. O sprawie poinformował właśnie na Twitterze były minister nauki, Jarosław Gowin.opracowywane były przez trzy tygodnie, informuje dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN) w Poznaniu prof. Marek Figlerowicz. Dzięki dotacji rządowej Instytut będzie mógł wyprodukować nawet do 150 tysięcy testów. Szacuje się, że jednostkowy koszt testu wynosi ok. 53 złote.Ważna informacja dotyczy tego, iż polskie testy są testami generycznymi, a nie serologicznymi, a więc potwierdzają obecność wirusa w organiźmie. Popularne "szybkie testy" przesiewowe są w stanie wyłącznie wykrywać przeciwciała., podaje dr Luiza Handschuh z Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej ICHB PAN w mediach społecznościowych.Obecnie trwa procedura legalizowania testów przed wprowadzeniem ich do użycia. Badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 za pomocą testu stworzonego przez ICHB PAN trwa ok. sześciu godzin. W tym czasie przeanalizować można 92 próbki.Źródło: Twitter, PAP