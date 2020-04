Koronawirus zmienił powietrze nad Europą. Zobaczcie zdjęcia

Efekty są niesamowite.





Pandemia wywołana przez nowego koronawirusa spowodowała chaos w społeczeństwie ludzkim. Z drugiej strony jednak przyczyniła się ona do powstania ciekawych zmian na naszej planecie, która w końcu dostała trochę ulgi od przemysłu oraz transportu lotniczego. Już wcześniej naukowcy udostępniali zdjęcia tego, co działo się z powietrzem w Chinach podczas epidemii, jednak teraz postanowili oni podzielić się obrazami bezpośrednio z Europy. Jak można zauważyć na fotografiach satelitarnych,Dane na zdjęciach zostały. Można na nich zobaczyć emisję dwutlenku azotu (NO2) we Francji w marcu 2019 i pomiędzy 14 a 25 marca bieżącego roku. Gęsta czerwień wskazuje na wyższą emisję NO2. Nie tylkomożna zauważyć spadki. Widoczne są one również w takich miastach, jak– regionach bardzo mocno dotkniętych epidemią koronawirusa.Część dwutlenku azotu jest normalnie wytwarzana w naturalnych, ziemskich procesach, takich jak oddychanie bakteryjne, błyskawice czy też poprzez aktywność wulkanów. W większości przypadków emisji NO2 jest jednak związana z działaniem człowieka: głównie spalaniem paliw kopalnych w silnikach oraz w przemyśle. Dzięki ograniczeniom podróży oraz ogólnej mobilności,Obecnie naukowcy mają pracować nad lepszą analizą danych oraz wpływem tego,. Bardzo możliwe, że opisywane informacje zostaną wykorzystane do lepszej i bardziej inteligentnej walki, kiedy wszystko wróci do normy po epidemii. To mogą być także cenne wskazówki na przyszłość dotyczące tego, w jaki sposób możemy lepiej chronić naszą planetę przed destrukcyjnym działaniem człowieka oraz wielu społeczeństw.Źródło: ScienceAlert