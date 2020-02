Google chciało opatentować pomysł Polaka. Rzecznik firmy tłumaczy postawę

Działanie... dla dobra technologii.





"1 stycznia 2014 napisałem na forum grupy firmy Google, żeby użyli ANS w kompresji wideo, przez 3,5 roku pomagałem im przez to forum oraz maile - licząc na formalną współpracę. Zamiast tego, w czerwcu 2017 przypadkiem znalazłem ich wniosek patentowy (na ponad 100 krajów) z grudnia 2015 na użycie ANS w kompresji wideo (w powszechnie używanym podejściu wymienili kodowanie na moje), nie wskazując mojej publicznej komunikacji, w której im ją podałem - jest to dobrze udokumentowana próba plagiatu. ANS zawdzięcza obecną popularność temu, że nie jest opatentowany - w przeciwnym razie raczej byłby dzisiaj dość niszowy. Jestem naukowcem i wierzę w swobodny rozwój i dostęp do wiedzy

"Nikt nie dostał patentu na metodę kodowania ANS. Ja także nie – od początku chciałem, aby rozwiązanie było ogólnodostępne i bezpłatne dla użytkowników komputerów, smartfonów. Wszyscy użytkownicy tych urządzeń nieświadomie korzystają z kodowania ANS, wszyscy mają do tego prawo"

"Od tamtego czasu nie podejmowaliśmy żadnych kroków w tej sprawie. Zawsze chcieliśmy, żeby to rozwiązanie było ogólnodostępne"

Doktor Jarosław Duda z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 2006-2013 opracowywał metodę komputerowego kodowania ANS. Udało się.przy wykorzystaniu relatywnie niewielkiej mocy obliczeniowej przeróżnych urządzeń zagwarantował wysoki stopień kompresji danych. Za sprawą tego rozwiązania szybkość i efektywność przepływu informacji drogą elektroniczna miała wzrosnąć nawet 30-krotnie. Utalentowany Polak postanowił nie patentować swojego rozwiązania, gdyż uważał, że powinno się je wykorzystywać powszechnie., składając patent na technologię opracowaną przez Polaka.Jarosław Duda od 2014 roku pomagał Google adaptować algorytm ANS do kompresji plików wideo. W czerwcu 2017 roku przez przypadek natrafił na wniosek patentowy giganta z Mountain View z grudnia 2015 roku, który dotyczył... użycia ANS w kompresji wideo.", mówił we wrześniu 2018 roku polski specjalista.Uniwersytet Jagielloński stanął wtedy w obronie Polaka, a w 2018 roku amerykański urząd patentów i znaków towarowych odrzucił wniosek Google. Amerykańska firma twierdziła wtedy, żei innymi firmami, które mogłyby chcieć zarabiać na ANS. Jarosław Duda z kolei przypuszczał, że kodowanie byłoby bezpłatne w programach Google, a w reszcie jego stosowanie wiązałoby się z opłatami., mówił w piątkowej rozmowie z PAP Jarosław Duda, obecnie wykładowca Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.Teraz rzecznik prasowy Google w Polsce, Adam Malczak, komentuję tę sprawę., wyjaśnia w rozmowie z PAP.ANS stosowany jest obecnie w wielu urządzeniach, z których korzystamy na co dzień - m.in. w każdym nowym komputerze, czy też smartfonie.Źródło: pap.pl