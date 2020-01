To koniec pewnej ery. NASA na zawsze wyłączyła kolejny kosmiczny teleskop

Jego następca wciąż czeka na swój debiut.





Kosmiczny Teleskop Spitzera to teleskop, za sprawą którego na przestrzeni lat dokonano wielu ważnych odkryć. Z jego pomocą zauważono mnóstwo nowych, odległych egzoplanet, gromad galaktyk, i nie tylko. Dzięki niemu dowiedziano się też wiele na temat procesów formacji planet czy ewolucji gwiazd. Na podstawie zebranych przez niego danych napisano ponadNiestety, archiwum informacji zgromadzonych przez Kosmiczny Teleskop Spitzera już nie będzie miało okazji się powiększyć. Wczoraj, 30 stycznia,, odsyłając go na emeryturę po długich 16 latach pracy.NASA wystrzeliła kosmiczny Teleskop Spitzera w kosmos w sierpniu 2003 roku. Co ciekawe, umieszczono go na nietypowej orbicie, bo, czyli wokółsłonecznej. Zwykle satelity tego typu trafiają na orbitę geocentryczną, czyli obiegającą Ziemię.Kosmiczny Teleskop Spitzera obserwował przestrzeń kosmiczną w zakresie promieniowania podczerwonego. Ta cecha urządzenia była bardzo ważna, ponieważ niektóre kosmiczne obiekty nie są na tyle jasne, by móc je dostrzec w zakresie światła widzialnego. Dzięki wykorzystaniu danych z teleskopu Spitzera i teleskopu Hubble badacze byli w stanie uzyskać pełniejszy obraz kosmosu.Chociaż miała Kosmicznego Teleskopu Spitzera trwać od 2,5 do maksymalnie 5 lat, nadzorujący jej przebieg naukowcy zdołali wydłużyć ją o dodatkową dekadę. Jednak w 2016 roku NASA zdecydowała, że ostatecznie zakończy misję teleskopu w 2018 roku.Od 2017 roku NASA nie dysponowała funduszami, które pozwalałyby na dalsze utrzymywanie teleskopu. Dlatego w 2018 roku zaczęła szukać prywatnych organizacji, które zechciałyby przejąć to zadanie na siebie. Tymczasem, ze względu na opóźnienia w starcie następcy teleskopu Spitzera – Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba – umieszczenie sprzętu w trybie hibernacji, w którym ten nie mógłby zbierać danych i przesyłać ich na Ziemię, postanowiono odłożyć. Niestety, wspomniane poszukiwania nie przyniosły pożądanych rezultatów, a więcnastąpiło przełączenie Kosmicznego Teleskopu Spitzera w permanentny tryb hibernacji oraz oficjalne ogłoszenie końca jego misji.Teraz, skoro do teleskopu dotarła komenda nakazująca mu wstrzymanie obserwacji i przesyłania danych, ten będzie po prostu dryfował w kosmosie, jeszcze bardziej oddalając się od Ziemi. Zespół, który nadzorował pracę maszyny uważa, żeChociaż Kosmiczny Teleskop Spitzera przestał działać,Całe archiwum tych danych jest dostępne dla każdego, kto zechciałby je analizować. Kto wie, co jeszcze się wśród nich kryje.Wspomniany, Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, także będzie obserwował przestrzeń kosmiczną w podczerwieni. Chociaż obecnie data jego startu jest wyznaczona na marzec 2021 roku, istnieje duże ryzyko, iż ta zostanie przesunięta na lipiec 2021 roku. Ostatni raport instytucji kontrolnej Kongresu Stanów Zjednoczonych - Government Accountability Office (GAO), mówi bowiem, iż szansa na dotrzymanie pierwszego z terminów wynosi zaledwie… 12%.Źródło: NASA