Pomóż NASA w wybraniu nazwy dla następnego marsjańskiego łazika

Każdy głos się liczy.





Już w tym roku NASA zamierza wysłać na Marsa kolejnego łazika. Niemniej, po latach planowania i budowania pojazdu, ten nadal nie ma swojej nazwy, a więc roboczo określa się go jako Mars 2020. Tymczasem, jego start ma odbyć się już w lipcu lub w sierpniu. Na szczęście, Amerykańska Agencja Kosmiczna jest coraz bliżej wybrania nazwy dla maszyny, a Wy możecie jej w zakończeniu tego procesu pomóc.W zeszłym roku NASA zapoczątkowała konkurs, w ramach którego poprosiła uczniów z całych Stanów Zjednoczonych o wysłanie esejów z propozycjami nazw dla łazika Mars 2020. W zeszłym tygodniu agencja zawęziła listę propozycji do 155 (spośród ponad 28 tysięcy), a w tym do kolejnych 9. Spośród nich zwycięska nazwa zostanie wybrana na drodze publicznego głosowania, w którym każdy może wziąć udział, a które trwa już teraz!Nazwy, które trafiły do finałowego etapu konkursu to(ang. odwaga),(ang. przejrzystość),(ang. wytrzymałość),(ang. wytrwałość),(ang. hart ducha),(ang. obietnica),(ang. wizja),(ang. pomysłowość) oraz(ang. nieustępliwość). Na stronie głosowania pod każdą z nich znalazł się list do eseju, w którym zaproponowano nazwę. W tych esejach dzieci miały uzasadnić, dlaczego to właśnie takie, a nie inne miano powinien otrzymać łazik Mars 2020.Do końca głosowania pozostało jeszcze niecałe 6 dni. Na wybranie swoich faworytów spośród przedstawionych propozycji macie czas do 28 stycznia, do godziny 6:00 rano czasu polskiego. Ostateczną nazwę łazika NASA przedstawi w marcu tego roku. Agencja zastrzega jednak, iż wcale nie musi być nią nazwa, która wygra konkurs. Niemniej, podczas podejmowania decyzji NASA weźmie ją pod uwagę.Aby wziąć udział w głosowaniu, należy przejść pod ten adres . Niezależnie od tego, czy zwycięska nazwa będzie ostateczną nazwą łazika, czy też nie, jej autor otrzyma zaproszenie na kosmodrom Cape Canaveral Air Force Station. Stamtąd ten będzie mógł podziwiać start rakiety, która wyniesie pojazd w przestrzeń kosmiczną.Gdy łazik Mars 2020 dotrze na powierzchnię Czerwonej Planety, będzie miał do zrealizowania wiele zadań. Pojazd będzie między innymi szukał na niej śladów życia, pobierał próbki skał i gleby, a także prowadził badania, które mają pomóc NASA w przygotowaniu się do przyszłej eksploracji planety przez ludzi.Źródło: NASA