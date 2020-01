Mars zmienia się na naszych oczach, a nowa animacja NASA to udowadnia

6 marsjańskich lat na przykładzie krateru.





Źródło: Uniwersytet Arizoński/JPL/NASA

Marsjańska lawina, którą MRO zarejestrował w 2019 roku. | Źródło: Uniwersytet Arizoński/JPL/NASA

Chociaż mogłoby się wydawać, że Mars jest dosyć statycznym miejscem, w rzeczywistości jest to dalekie od prawdy. No, skoro nie ma na nim mórz i oceanów to nie szaleją na nim sztormy czy tropikalne cyklony, a brak jakiejkolwiek roślinności wiąże się z brakiem pożarów, ale nie oznacza to, iż Czerwona Planeta w ogóle się nie zmienia.To, jak dynamiczny jest Mars pokazuje chociażby najnowsza animacja stworzona przez badaczy z Uniwersytetu Arizońskiego przy współpracy z NASA. Wykonano ją, wykorzystując zdjęcia zarejestrowane przez należącego do NASA satelitę Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), a dokładniej mówiąc – jego kamerę HiRise (High Resolution Imaging Science Experiment).położony w obszarze czapy lodowej północnego bieguna Czerwonej Planety. Jak widać, na każdej jej klatce krater w innym stopniu wypełniony jest lodowym osadem.GIF został utworzony z użyciem zdjęć, które wykonano na początku 2008 roku, a także w 2010, 2012, 2016 i 2018 roku oraz pod koniec 2019 roku, czyli na przestrzeni niemalże 12 ziemskich lat. Ten czas przekłada się na 6 lat marsjańskich. Przypominamy, iż jeden marsjański rok trwa 687 ziemskich dni.Dzięki niemu badacze mogą śledzić, jak z upływem czasu zmienia się marsjański krajobraz i śledzić wpływ, jaki na wygląd tego krajobrazu mają różne pory roku. Tak, na Czerwonej Planecie pory roku również występują, jednakże są dwa razy dłuższe niż na Ziemi.Biegun północny Marsa jest dla MRO szczególnie ciekawym obiektem obserwacji. W 2019 roku orbiter zdołał nawet uchwycić na fotografii lawinę https://www.uahirise.org/ESP_060176_2640 , do której tam doszło. Ciekawe, co w przyszłości uda się na powierzchni Czerwonej Planety wypatrzyć.Źródło: Uniwersytet Arizoński