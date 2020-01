Zjawiskowy początek lat 20. Dziś na niebie Wilczy Księżyc i zaćmienie

Koniecznie je zobaczcie.





Pełnia Księżyca nie jest zjawiskiem wyjątkowym. W końcu, możemy podziwiać ją raz na miesiąc. Niemniej, pełnia do której dojdzie dzisiaj, 10 stycznia, będzie pełnią dużo bardziej spektakularną. Będzie jej bowiem towarzyszyć tak zwane zaćmienie półcieniowe-częściowe. Co to takiego?



Rzecz jasna, zaćmienie Księżyca to zjawisko astronomiczne, do którego dochodzi, gdy Ziemia pojawia się między Słońcem a Księżycem będącym w pełni i gdy Księżyc „wchodzi” w stożek cienia Ziemi. Tak zwane zaćmienie całkowite ma miejsce, gdy Księżyc znajduje się w całości w obszarze stożka cienia całkowitego Ziemi, czyli przestrzeni umiejscowionej po przeciwnej stroni Ziemi niż Słońce, z której Słońce jest całkowicie niewidoczne. O zaćmieniu półcieniowym mówimy zaś wtedy, gdy Księżyc znajduje się w całości poza stożkiem cienia całkowitego, ale przesuwa się przez stożek półcienia Ziemi, czyli przestrzeń zlokalizowaną również po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, ale z której część Słońca jest widoczna. Zaćmienie częściowe trwa natomiast, gdy chociaż fragment Księżyca znajduje się poza stożkiem cienia całkowitego Ziemi i jednocześnie znajduje się w obszarze stożka półcienia. Zaćmieniu półcieniowemu zwykle towarzyszy zaćmienie częściowe i dlatego określa się go zaćmieniem półcieniowym-częściowym.







Warto wspomnieć, że dzisiaj zaćmienia półcieniowo-częściowego doczeka się tak zwany Wilczy Księżyc. Właśnie tak zwyczajowo nazywa się styczniową pełnię Księżyca. Źródłem tego określenia są rdzenni Amerykanie i Europejczycy, którzy dawno temu odnosili się do satelity Ziemi w taki sposób ze względu na wilki. Zwierzęta te, narzekając na brak pożywienia zimą, z początkiem roku podchodziły bliżej ludzkich osad by go poszukiwać. Wtedy ich wycie było najlepiej słyszalne.



Kto będzie mógł podziwiać pierwsze tegoroczne zaćmienie? W zasadzie każdy, chyba że przeszkodzą mu w tym warunki pogodowe, gdyż do obserwacji zjawisk nie będzie potrzeba żadnego profesjonalnego sprzętu. W Polsce zjawisko ma być doskonale widoczne. Dla części kraju przewidziane jest zachmurzenie, ale może pełnię i zaćmienie uda się dostrzec przy silnym wietrze.



Półcieniowe-częściowe zaćmienie Księżyca rozpocznie się na nocnym niebie o godzinie 17:06. Maksimum zaćmienia przypada zaś na godzinę 19:10. Koniec zaćmienia częściowego nastąpi o 23:00, a zaćmienia półcieniowego 20 minut po północy.