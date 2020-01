Ta sztuczna skóra czująca dotyk może być przyszłością elektroniki noszonej

Ciekawy kanadyjski produkt.





Elektronika noszona, medycyna, robotyka – to tylko niektóre z dziedzin, które mogą wiele zyskać, jeśli tylko najnowszy projekt uczonych z Uniwersytetu w Toronto będzie rozwijany w odpowiednim kierunku. Tym projektem jest, gdy jest dotykany, podgrzewany, rozciągany, i nie tylko. Nie bez powodu badacze nazywają go sztuczną skórą.Sztuczna skóra naukowców z Uniwersytetu w Toronto to składający się z dwóch warstw hydrożelu. Co ważne, warstwy te posiadają przeciwne ładunki elektryczne. Gdy tylko sztuczna skóra jest w danym miejscu poddawana działaniu jakichkolwiek naprężeń, wilgoci lub zmianom temperatury, jony naładowanie dodatnio i ujemnie przemieszczają się w przestrzeni między dwoma arkuszami. Ruch tych jonów można odczytać w postaci sygnału elektrycznego o odpowiednim napięciu czy natężeniu. Dlatego badacze określają swój wynalazek jako, w skrócie AISkin.„Jeżeli spojrzysz na ludzką skórę, na to w jaki sposób odczuwamy ciepło czy nacisk, zauważysz że nasze komórki nerwowe przekazują informacje z pomocą jonów – tak naprawdę nie różni się ona tak bardzo od naszej sztucznej skóry.”, powiedział profesor Xinyu Liu, jeden z wynalazców.Warto dodać, że hydrożel cechuje się dużą przyczepnością, a na dodatek jest wysoce rozciągliwy i biokompatybilny, dzięki czemu można go łatwo przykleić do skóry bez ryzyka przedwczesnego naderwania go lub całkowitego przerwania jego ciągłości.Na przykład w rękawiczkach, które mierzyłyby zakres ruchów palców u rehabilitowanych pacjentów, albo takich, z których mogliby korzystać gracze, chociażby w wirtualnej rzeczywistości. Materiał mógłby się także znaleźć na opuszkach palców robotów, dając im czucie dotyku.Twórcy sztucznej skóry mają nadzieję, że uda się ją udoskonalić na tyle, że ta będzie w stanie nawet wykrywać i analizować biomarkery w pocie oraz innych płynach ustrojowych użytkowników. Czas pokaże, czy hydrożelowy materiał rzeczywiście zostanie dopracowany i skomercjalizowany.Źródło: Uniwersytet w Toronto