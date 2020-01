ESA stworzyła kalendarz ze zdjęciami z teleskopu Hubble’a – możesz go mieć za darmo

„Ukryte skarby” najsłynniejszego kosmicznego teleskopu.







30 lat – już niemal tyle czasu na orbicie Ziemi spędził Kosmiczny Teleskop Hubble’a, który dla astronomów wciąż jest jednym z najważniejszych instrumentów obserwacyjnych. Europejska Agencja Kosmiczna postanowiła ten fakt uczcić, wydając specjalny kalendarz, w którym znalazły się wybrane ciekawe zdjęcia wykonane przez słynny teleskop.Od maja tego samego roku, aż do dzisiaj, obserwuje on przestrzeń kosmiczną w zakresie światła widzialnego, ultrafioletowego oraz bliskiej podczerwieni. Na podstawie zebranych przez niego danych napisano i opublikowano w renomowanych czasopismach ponad 15 tysięcy prac naukowych. Trudno zliczyć wszystkie zdjęcia, które ten na przestrzeni lat wykonał.We wrześniu 2019 roku Europejska Agencja Kosmiczna zapoczątkowała na Facebooku i Instagramie akcję, w ramach której, pod tagiem #Hubble30, zaprezentowała 30 zdjęć z teleskopu Hubble’a. Zdjęcia te określono jako „ukryte skarby”, jako że nie należały one do najbardziej znanych fotografii wykonanych przez teleskop, mimo że były równie piękne i ciekawe. 12 spośród tych zdjęć, które otrzymało najwięcej polubień, trafiło do wspomnianego kalendarza opublikowanego przez ESA – kalendarza „Ukryte Skarby Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Rzecz jasna mowa o kalendarzu na 2020 rok.Najważniejszą informacją związaną z kalendarzem jest fakt, że. Jakość tej formy jest na tyle wysoka, że każdy może sobie kalendarz wydrukować, umieścić gdzie tylko zechce, a potem cieszyć się zdjęciami teleskopu przez cały rok.Aby pobrać plik zawierający kalendarz gotowy do druku, wystarczy przejść pod ten adres Które zdjęcie spośród tych umieszczonych w kalendarzu podoba się Wam najbardziej? Moim faworytem zdecydowanie jest fotografia reprezentująca czerwiec. Jak można wyczytać na drugiej stronie kalendarza, przedstawia ona Sharpless 2-106 – zwarty obszar gwiazdotwórczy zlokalizowany w konstelacji Łabędzia.Źródło: ESA