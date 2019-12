Trzy lata więzienia za modyfikację genów dzieci - zapadł wyrok

Bezwzględna kara dla naukowca.





W ubiegłym roku absolwent Uniwersytetu Stanforda wywołał wiele kontrowersji po opublikowaniu efektu swoich prac. He Jiankui, mieszkaniec Chin przyczynił się do stworzenia pierwszych na świecie, genetycznie modyfikowanych dzieci. Jankui oraz dwóch jego współpracowników zostało skazanych na trzy lata bezwzględnego więzienia po tajnym procesie, który odbył się na terenie Chin. Zespół został skazany za nielegalną praktykę medyczną oraz za przeprowadzenie edycji genów ludzkiego zarodka w celach reprodukcyjnych – podaje chińska agencja Xinhua.He Junkui będzie musiał także zapłacić okołooraz zostanie dożywotnio pozbawiony dostępu do medycyny reprodukcyjnej. Jego współpracownicy, Zhang Renli i Qin Jinzhou otrzymają również kary więzienia, jednak będą one nieco krótsze. W artykule naukowym opisującym edycję genetyczną ludzkich zarodków podpisało się 10 autorów, jednak. Większość informacji na temat procesu naukowca jest trudna do zweryfikowania, a dokumenty są dostępne jedynie w chińskich źródłach państwowych.Jakie jest uzasadnienie wyroku? He Jinkui miał w 2016 roku edytować geny zarodka. Zmodyfikowane zarodki zostały dostarczone do dwóch kobiet, który faktycznie urodziły trójkę dzieci ze zmodyfikowanymi genami. Cała sytuacja została potwierdzona przez chińskie władze po wykonaniu odpowiednich badań.Sąd zauważył także, iż metoda edycji genów stosowana przez Jinkuia. Naukowcy mieli także sfałszować dokumenty, aby przekonać kobiety oraz innych naukowców do współpracy.Pozostaje mieć nadzieję, że podobna sytuacja nie powtórzy się zbyt szybko. Jest to bowiem idealny przykład naŹródło: Engadget