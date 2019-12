NASA pokazuje zdjęcia z satelit - ocieplenie klimatu to nie mit

Zmiany zachodzą szybciej niż się tego spodziewaliśmy.

Trzeba przyznać, że... nie jest zbyt ciekawie. Wiele fotografii pochodzi z długoletniej misji Landsat, która wykorzystuje do obserwacji satelity użytkowane przez NASA oraz United States Geological Survey. Szczegóły znajdziecie na poniższym filmie.Na powierzchni lodowca Petermann na Grenlandii można zobaczyć już baseny z wodą morską – a to tylko jedna z obserwacji poczynionych w połowie bieżącego roku.– dzięki szczegółowym filmom poklatkowym Marka Fahnestocka z University of Alaska możemy zobaczyć to wszystko na własne oczy. Przepływ lodu jest bardzo niepewny, a szeroki zakres czasu pokazuje tylko i wyłącznie przyspieszające topnienie.Lodowce na naszej planecie reagują w różny sposób na globalne ocieplenie. Lodowiec Columbia na Alasce był stabilny, kiedy Landsat patrzył na niego w 1972 roku – obecnie znajduje się on 20 kilometrów od swojej pierwotnej pozycji zaobserwowanej prawie 50 lat temu. Na kilku pomniejszych lodowcach pokrywa lodowa zaczęła po prostu pękać.Odwrót lodowcowy oraz ich znaczące topnienie przekłada się, jak i pod ziemią. Ich poziom wzrósł o 27 procent na przestrzeni ostatnich 20 lat.. Okazało się, że brutalna rzeczywistość przyszła znacznie szybciej.2019 rok był najgorętszym okresem w historii planety . Postępujące zmiany nie tylko przyczynią się do kataklizmów w wielu regionach świata, ale znacząco wpłyną na istnienie ludzi na Ziemi.Źródło: Space