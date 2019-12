NASA za wszelką cenę chce odszukać "drugą Ziemię". W tym celu wystrzeli ogromny teleskop kosmiczny

Misja ważna dla nas wszystkich.





Wizualizacja teleskopu l Źródło: DG

Nie da się ukryć, że kończący się właśnie rok był przełomowy jeśli chodzi ow kwestii zagrożeń czyhających na Ziemię. Ekologia i przyszłość naszej planety były chyba głównymi tematami w sferze społecznej. Tymi kwestiami zajmuje się oczywiście także NASA.Zajmuje się do tego stopnia, że wydała właśnie specjalne oświadczenie w sprawie poszukiwań „drugiej Ziemi”., jeśli klimat będzie nieustannie się pogarszał. Do tego dochodzi problem za szybko rosnącej populacji na planecie. Co więc proponuje NASA?Agencja planuje rozpocząć misję nazwaną. Specjalnie na jej potrzeby wykreowany zostałby teleskop kosmiczny, którego zadaniem byłoby szukanie „drugiej Ziemi”, na którą mogłaby się przenieść ludzkość.„Naszym celem jest sprawdzenie, czy planeta do Ziemi (pozwalająca na utrzymanie życia) podobna w ogóle istnieje. Do tej pory zidentyfikowaliśmy wiele planet poza naszym Układem Słonecznym, lecz żadnej z nich nie możemy zakwalifikować do grona tych posiadających niezbędne elementy pozwalające na funkcjonowanie ludzi.”Teleskop ma być szeroki na 4 metry i wyposażony w parasol przeciwsłoneczny o szerokości 52 metrów. Ten element blokowałby światło z pobliskich gwiazd umożliwiając tym samym na wykrywanie słabszego światła z bardziej odległych gwiazd.NASA podaje trzy cele przedsięwzięcia. Po pierwsze – szukanie pobliskich planet nadających się do zamieszkania. Po drugie, mapowanie „blisko” położonych układów planetarnych i badanie różnych rodzajów planet się w nich znajdujących. Po trzecie – badanie odległych części wszechświata dzięki ultrafioletowi.Agencja wstrzymała się więc na razie z nawet przybliżonymi terminami.Źródło: Digital Trends