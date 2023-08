Cloud Native - jakie ma zastosowania?

Artykuł sponsorowany



Cloud native to wyjątkowa technologia, która zrewolucjonizowała funkcjonowanie wielu firm na całym świecie. Istotą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania chmury obliczeniowej, co z kolei pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez firmę a także na sprawne, tanie i efektywne przeprowadzenie cyfrowej transformacji. Jakie dokładnie są zastosowania cloud native? Na to pytanie szczegółowo odpowiadamy w poniższym poradniku. Zapraszamy do wnikliwej lektury.





Cloud native - definicja pojęcia



Cloud native to określenie dla nowatorskiego podejścia do tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. Przetwarzanie w chmurze stanowi jeden z najistotniejszych priorytetów w podejściu cloud native. Chmura obliczeniowa pozwala na elastyczne skalowanie zasobów, oferuje szeroki i bardzo szybki dostęp do infrastruktury. Dodatkowo, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości, jakie daje to narzędzie, możliwa jest też efektywna automatyzacja procesów biznesowych.





Przed popularyzacją cloud native rozmaite aplikacje były tworzone w modelu monolitycznym, co było dobrym rozwiązaniem w lekkich systemach oraz gdzie nie wprowadzano planów rozwijania ich w przyszłości. W momencie, gdy aplikacja monolityczna musi być zaktualizowana i rozbudowana o nowe opcje, wtedy rodzi to utrudnienia zwłaszcza dla użytkowników.





Koncepcja cloud native wyróżnia się tym, iż w jej przypadku tego typu problemów po prostu nie ma. W ramach tej strategii aplikacje i oprogramowanie są dzielone na odrębne bloki. Każdy z bloków jest niezależny, dlatego w momencie, gdy następują problemy z funkcjonowaniem jednego z nich, nie powoduje to problemów z działaniem całej aplikacji. Aplikacje stworzone na podstawie tej koncepcji są bardziej niezawodne oraz szybsze, co doceniają ich użytkownicy.





Netflix - prekursor technologii cloud native



Jedną z najbardziej znanych firm, która na szeroką skalę zaczęła wykorzystywać technologię cloud native, jest Netflix. Miało to miejsce już w 2006 roku, a decyzja ta spowodowała, że Netflix w krótkim czasie zyskał ogromną liczbę subskrybentów. W tym momencie z cloud native na dużą skalę korzystają globalni potentaci technologiczni, tacy jak Google czy Facebook.





Duża popularność cloud native spowodowana jest oczywiście tym, że dzięki niej użytkownikom można zapewnić nieograniczony dostęp do aplikacji - są one w pełni niezawodne i nie ma potrzeby przeprowadzania dokuczliwych przerw technicznych.





Jakie zastosowania ma cloud native?



Technologia cloud native ma bardzo wiele zróżnicowanych zastosowań. Może służyć przede wszystkim do tworzenia nowoczesnych aplikacji - zwłaszcza, jeśli twórcom zależy na ich skalowalności oraz wysokiej dostępności. Cloud native powoduje, że w aplikacjach z łatwością można wprowadzać wiele aktualizacji, co nie powoduje jakichkolwiek problemów technicznych dla ich użytkowników.





Kolejnym zastosowaniem cloud native jest przetwarzanie ogromnych zbiorów danych - określa się to jako big data. Korzystając z tej technologii można analizować bardzo duże ilości danych w czasie rzeczywistym.





Najważniejsze zalety cloud native



Wdrożenie cloud native przynosi firmom wiele korzyści. Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż można zagwarantować użytkownikom lepszą dostępność funkcji oraz niezawodność działania aplikacji i programów. Ryzyko występowania przerw technicznych czy awarii przy korzystaniu z cloud native jest ograniczone do absolutnego minimum.





Cloud native pozwala również na ograniczenie kosztów - firma może optymalnie wykorzystywać zasoby oraz elastycznie skalować pewne rozwiązania, co jest bardzo opłacalne. Dodatkowo, wdrożenie nowych rozwiązań i aplikacji przy korzystaniu z tej technologii jest również wyjątkowo szybkie, co także doceniają przedsiębiorcy chcący w możliwie najkrótszym czasie przygotowywać dla swoich klientów pewne przedsięwzięcia.





Jak wygląda wykorzystanie cloud native w praktyce?



Jeśli system zarządzania firmowymi danymi jest oparty na chmurze, wówczas przedsiębiorstwo może w bardzo wydajny i szybki sposób podejmować działania zaradcze w razie występowania jakichkolwiek błędów czy nieprawidłowości. Ponadto można modyfikować kody źródłowe oraz dodawać pewne funkcjonalności, co doceniają użytkownicy. Wszystkie zmiany w aplikacjach mogą być przeprowadzane bez konieczności ich wyłączania czy ograniczania funkcjonalności, dlatego użytkownicy mogą z nich korzystać bez żadnych ograniczeń.



