Netia rusza z nową ofertą na internet. Umowę zawrzecie na krótki okres

Nie trzeba wiązać się na kilka lat.



Netia ogłosiła właśnie debiut nowej oferty, która umożliwia uzyskanie dostępu do internetu na zaledwie dziewięć miesięcy – tyle bowiem trwa krótkoterminowa umowa. Promocję mogą już dobrze kojarzyć uczniowie i studenci, bowiem to właśnie głównie do nich jest ona kierowana. Przy okazji ogłoszono cennik oraz kilka interesujących benefitów mogących przydać się głównie fanom streamingu. Dobra, o co więc dokładnie chodzi?





Netia zaprezentowała nową ofertę na internet



Wiązanie się długoterminowymi umowami nigdy nie jest przyjemne, zwłaszcza jeśli planujemy korzystać z danej usługi przez krótszy czas. Netia postanowiła zrobić ukłon w stronę takich osób i postanowiła przywrócić specjalną ofertę promocyjną „na dostęp do internetu na sieci własnej”. Charakteryzuje ją głównie krótki okres zobowiązania (9 miesięcy) – jeśli zaś chodzi o ceny, to zaczynają się one od 40 zł miesięcznie za „dostęp o prędkości pobierania danych do 150 Mb/s, z uwzględnieniem rabatów za e-fakturę i zgody marketingowe).



Szczegółowy cennik prezentuje się natomiast następująco:





do 150 Mb/s – 40 zł miesięcznie;

do 300 Mb/s – 50 zł miesięcznie;

do 600 Mb/s – 60 zł miesięcznie;

do 1 Gb/s – 80 zł miesięcznie.

Źródło: Netia



Warto wspomnieć również o interesujących dodatkach:



W cenach odpowiednio od 55 zł do 95 zł miesięcznie Netia oferuje internet wraz z dostępem do serwisu Disney+. Pierwszy miesiąc w każdym z wariantów klienci otrzymują gratis, a po 9 miesiącach umowa na internet lub internet z Disney+ przechodzi na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a abonament wzrasta o 10 zł. Promocja potrwa do 31 października br.



Poza tym poinformowano o specjalnych warunkach dla użytkowników przewodowego dostępu do internetu Netii jeśli chodzi o zakup usług mobilnych:



Dostępne są 4 taryfy mobilne, już od 25 zł miesięcznie, a przeniesienie numeru z innej sieci premiowane jest 3 miesiącami abonamentu gratis. W trzech wyższych planach taryfowych obowiązuje aktualnie promocja, w ramach której pakiet danych w okresie zobowiązania jest podwojony. Dzięki czemu już w taryfie Super (5G) za 30 zł miesięcznie abonenci otrzymują aż 60 GB danych.



Oczywiście oferta skierowana jest głównie do uczniów i studentów, lecz może z niej skorzystać każda zainteresowana osoba. Jeśli więc zależy Wam na względnie krótkiej umowie na internet, to warto przejrzeć powyższą promocję.



Źródło: Netia / Zdjęcie otwierające: pixabay.com, Netia