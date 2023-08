Absurd dnia. Marcin Najman reklamuje serwer Metin2

To nie fejk.

Marcin Najman reklamuje serwer Metin2

Marcin Najman przez wielu internautów traktowany jest przede wszystkim jako memiczny influencer-nieudacznik. Ten polski pięściarz, kick-bokser, promotor gal MMA, uczestnik freak fightów i komentator TVP nie miał w ostatnich latach najlepszej prasy. Krytykowany za mizerne umiejętności sportowe, wybujałe ego, powiązania z Andrzejem Zielińskim ps. "Słowik" i całe mnóstwo innych mniejszych i większych wpadek wizerunkowych Najman znowu zrobił wkoło siebie zamieszanie. Wystarczyło, że wystąpił w dość kuriozalnej reklamie. Metin2 to darmowa gra typu MMORPG, licząca sobie już ponad 18 lat. Osadzona w świecie fantasy i inspirowana kulturą Dalekiego Wschodu w dalszym ciągu jest ogrywana przez masę graczy nie tylko w Polsce, ale i kilkunastu innych krajach. Zupełnie niespodziewane jeden z prywatnych serwerów tej gry zareklamował... Marcin Najman.Przyznaję, kampania promująca serwer elitemt2 się udała, bowiem pisze o niej sporo serwisów technologicznych oraz tych o grach. Serwer wystartował 28 lipca o godzinie 18:00, a nagranie z Marcinem Najmanem przeszło jakby bez większego echa, gdy opublikowano je na profilu elitem2.eu w serwisie TikTok Jak gdyby mało było beki z jednego filmu, w sieci pojawiło się jeszcze kilka kolejnych. Wprawdzie tylko pierwsze z nagrań zdobyło ok. 162 tysiące wyświetleń, a reszta cieszyła się umiarkowanym powodzeniem, ale i tak trzeba przyznać, że serwer potrafił przykuć uwagę polskich internautów.Niektórzy internauci śmieją się, że Marcin Najman rozmienił się na drobne i przyjmuje już każde zlecenie, pozwalające mu zarobić trochę grosza. Stojący do nich w opozycji uważają, że to uczciwa forma zarabiania pieniędzy, a za sprawą dużych zasięgów nagrania reklama jest skuteczna. Wszystko w myśl zasady: nie ważne co mówią, byle mówili.Źródło: TikTok