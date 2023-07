Statek z autami elektrycznymi nadal płonie. Może podzielić los Felicity Ace

Pożar nie do opanowania?

Płonie Fremantle Highway. Pożar trudny do ugaszenia

Coraz bardziej niepokojące doniesienia napływają do nas z Morza Północnego, gdzie wskutek prawdopodobnie samozapłonu auta elektrycznego, płonie samochodowiec Fremantle Highway . Jak się okazało wcześniejsze informacje na temat jedynie 25 elektryków na pokładzie były nieprawdziwe. Przekazano, że na statku znajduje się nawet pół tysiąca aut elektrycznych, co czyni pożar transportowca bardzo trudnym do opanowania. Fremantle Highway może podzielić los samochodowca Felicity Ace , który zatonął w ubiegłym roku.200-metrowy statek specjalny Fremantle Highway od kilku dni płonie ok. 30 km na północ od holenderskiej wyspy. Według dotychczasowych komunikatów pożar wywołał samoczynny zapłon jednego z, jakie przewożono z niemieckiej Bremy do Egiptu. Żywioł pochłonął życie jednej osoby.Rzecznik holenderskiegoprzekazał, że w zależności od sytuacji pogodowej statek ma zostać niebawem odholowany w głąd Morza Północnego, gdzie akcja gaśnicza będzie łatwiejsza. Pożar nadal szaleje na jednostce, choć według Holendrów stracił na swojej intensywności, a temperatura na statku spadła.Japoński armatorprzekazał, że na pokładzie znajduje się łącznie. Nie wiadomo ile z nich uda się ocalić i czy pomimo akcji gaśniczej statek nie pójdzie na dno, podobnie jak stało się to z samochodowcem Felicity Ace, który zatonął w podobnych okolicznościach.Badaniem przyczyn wypadku zajmie się specjalna komisja. Źróła portalu RTL Nieuws podały już kilka dni temu, że za zapruszenie ognia odpowiada wybuch baterii w jednym z aut elektrycznych. Holenderska straż przybrzeżna oraz japoński armator potwierdzały, że to najbardziej prawdopodobna z przyczyn pożaru.Źródło: PAP