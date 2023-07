Złapano groźnego włamywacza. Nie udałoby się to bez użycia AirTaga

Historia, w którą wręcz trudno uwierzyć.



Udało się złapać groźnego włamywacza, który przez ostatnie miesiące włamywał się do szeregu barów oraz restauracji. Do schwytania przestępcy przyczynili się pracownicy jednego lokalu – postanowili wykorzystać oni potencjał AirTaga i skonstruować przynętę z użyciem tego niewielkiego urządzenia. Potem już poszło jak z płatka, gdyż złodziej został namierzony i zgarnięty przez lokalne służby. Jak w ogóle do tego doszło?





AirTag pomógł w schwytaniu grasującego włamywacza



AirTag to gadżet od Apple, który spotkał się z powszechnym uznaniem wśród społeczności. Wrzucenie go do plecaka, czy podarowanie dziecku może zaoszczędzić sporo nerwów oraz czasu – często bowiem zdarzają się sytuacje, gdy coś zapodziejemy w bliżej nieokreślonym miejscu. Niejednokrotnie mogliśmy usłyszeć o wydarzeniach, gdzie tracker pomógł zapobiec tragedii. Dzisiejsza historia przebija jednak wszystkie dotychczasowe. Posłuchajcie, bo naprawdę warto.



Musimy w tym celu przenieść się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do miejscowości Myrtle Beach w Południowej Karolinie. Właściciele tamtejszych barów i restauracji nie mieli ostatnio łatwego życia, bowiem dochodziło do szeregu włamań oraz kradzieży – wiele placówek zostało ogołoconych z gotówki trzymanej w sejfach. Poziom irytacji wystrzelił w końcu poza skalę i zdecydowano się podjąć pewne zdecydowane kroki.







Pracownicy lokalu Sneaky Beagle trzy razy przeżyli napad, z czego za trzecim razem obmyślono sprytny plan. Jeden z gości zostawił któregoś dnia pluszowe zwierzę i szef kuchni wpadł na pomysł, by wewnątrz niego umieścić… AirTaga oraz włożyć przedmiot do atrapy sejfu. Niczego nieświadomy włamywacz zabrał wszystko ze sobą i zaledwie trzydzieści minut później pod jego dom zawitała policja, która połączyła sprawę z szeregiem pozostałych włamań w okolicy.



52-letni mężczyzna usłyszał dziewięć zarzutów. Przez cztery miesiące udało mu się napaść na dziewięć restauracji, ale raczej już nigdy więcej tego nie zrobi. Sami przyznacie, że mówimy o naprawdę kreatywnym sposobie na złapanie przestępcy. Całe szczęście, iż ktoś na to w ogóle wpadł – w przeciwnym wypadku złodziej zapewne nadal grasowałby po mieście.



Źródło: WMBF News / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu Serial bar thief thwarted by decoy safe, AirTag inside stuffed animal na YouTube (@WMBFNews32), Apple