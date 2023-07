NASA zakłada darmowy serwis streamingowy. Płaskoziemcy, jesteście gotowi?

VoD prosto od NASA.

NASA+ czyli VoD z kosmosu

„Kosmos trafi do strefy VoD i będzie dostępny na wyciągnięcie ręki dzięki nowej platformie streamingowej NASA. Przekształcenie naszej cyfrowej obecności pomoże nam lepiej opowiadać historie o tym, jak NASA bada nieznane w przestworzach i przestrzeni kosmicznej, inspiruje poprzez odkrywanie i wprowadza innowacje z korzyściami dla ludzkości.”

Platforma, z której skorzystamy na każdym urządzeniu

Wygląda na to, że jeszcze tego lata skorzystamy z serwisu streamingowego stworzonego przez. Amerykańska agencja kosmiczna już nad nim pracuje, a będzie on nosił nazwę. Obejrzymy w nim nie tylko transmisje na żywo, ale również całe serie oryginalnych materiałów wideo na życzenie. Osoby interesujące się tematyką eksploracji kosmosu mają się z czego cieszyć.Co ważne, platforma stramingowa NASA ma zadebiutować wraz z kilkoma nowymi filmami agencji. Ponadto platforma ta będziei nie będzie zawierać żadnych reklam. Zatem, w niedalekiej przyszłości materiały NASA najlepiej będzie oglądać nie na YouTube , a w NASA+.Dla przypomnienia, NASA ma obecnie tak zwaną, jednakże działa ona jak klasyczna telewizja – możemy oglądać w niej tylko zaplanowane przez agencję transmisje. NASA+ będzie bardziej przypominać serwisy takie jak Netflix , powiedziałZ platformy streamingowej NASA będzie można skorzystać zarówno w mobilnych, jak i desktopowych przeglądarkach internetowych. Będzie ona też dostępna w aplikacjach NASA dostępnych na urządzeniach z systemami Android i iOS. Poza tym do jej treści będzie można uzyskać dostęp za pośrednictwemCo ciekawe, NASA pracuje nie tylko nad własnym serwisem streamingowym, ale również nad odświeżoną wersją swojej strony internetowej. Ta ma stać się bardziej nowoczesna i lepiej prezentować informacje na temat misji i projektów naukowych NASA. NASA prowadzi już beta testy nowej strony internetowej Źrodło: NASA , fot. tyt. NASA