Nadchodzi alternatywa dla Map Google? Trzech gigantów bierze sprawy w swoje ręce

Jak miałoby to działać?

Do tej pory Google i Apple utrzymywały mocną i niemal dominującą pozycję na rynku map online - ale sytuacja może się niebawem zmienić. Wszystko to przez nową inicjatywę dużych firm technologicznych, które zdecydowały się sprzeciwić pobieraniu opłat przez wspomniane przedsiębiorstwa za korzystanie z ich rozwiązań.Nowa grupa skupiająca Meta, Microsoft i Amazon Web Services, we współpracy z TomTomem, zamierza oferować dane, które umożliwią innym firmom samodzielne tworzenie map, bez konieczności polegania na gigantach takich jak Google czy Apple., powstała zaledwie rok temu i od tamtego momentu gromadzi "punkty zainteresowania" - od restauracji, poprzez zabytki, aż po ulice i granice regionalne. Liczba takich punktów osiągnęła już liczbę 59 milionów. Te precyzyjnie posegregowane i sformatowane informacje są dostępne bezpłatnie jako podstawa do budowania nowych aplikacji z mapami.

fot. Overture

Według Marc'a Prioleau, dyrektora wykonawczego OMF, to Meta i Microsoft zbierały i bezpośrednio przekazały te dane do Overture. W wywiadzie dla CNBC Prioleau przyznał, że gromadzenie i licencjonowanie informacji o miejscach jest skomplikowane, a proces tworzenia danych mapowych jest pracochłonny i czasochłonny.Prioleau pyta retorycznie: "Czy nie warto skupić się na współpracy wokół otwartej mapy, zamiast inwestować ogromne środki?" Misją Overture jest stworzenie standardu dla danych map, który posłuży firmom jako podstawa do stworzenia własnych, niezależnych rozwiązań.Pomimo dominacji, mapy Google'a i Apple'a nie są dla wszystkich firm idealnym rozwiązaniem - nie udostępniają one dostępu do surowych danych, oferując swoje mapy jako usługi i naliczając opłaty za każde korzystanie z nich. Nietrudno zauważyć, że nie dla każdego może być to komfortowa sytuacja.Fundacja Overture z kolei dostarcza jedynie surowe dane mapowe, pozostawiając firmom swobodę w tworzeniu własnego oprogramowania na ich podstawie. Prioleau, były pracownik Meta, zaznacza, że Overture chce wyróżnić się na tle innych, oferując dane lepiej sprawdzone i przede wszystkim - starannie wyselekcjonowane.Jednym z największych wyzwań jest utrzymanie aktualności danych map, ponieważ firmy upadają, a drogi i infrastruktura miejska to rzeczy, które ulegają modernizacji. Fundacja ma nadzieję, że jej członkowie będą w stanie dostarczyć na tyle dużo informacji w czasie rzeczywistym, aby umożliwić regularne publikowanie aktualizacji, zamiast jednorazowego udostępnienia danych. Prioleau widzi tutaj możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji i innych zautomatyzowanych technik.Czy przy pomocy Meta, Amazona i Microsoftu Overture Maps Foundation ma szansę postawić się dominacji Apple i Google? Tego dowiemy się z czasem, choć personalnie uważam, że nikt nie ma już szans na stworzenie sensownej alternatywy dla Map Google…