Złote pinezki Google rozdane. Te miejsca w Polsce musisz zobaczyć

Najlepsze zamki i pałace w Polsce.

Złote Pinezki 2023 - laureaci

Województwo dolnośląskie: Zamek Książ

Województwo kujawsko-pomorskie: Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim

Województwo lubelskie: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Województwo lubuskie: Pałac w Zatoniu

Województwo łódzkie: Zamek w Oporowie

Województwo małopolskie: Zamek Królewski na Wawelu

Województwo mazowieckie: Zamek Królewski w Warszawie

Województwo opolskie: Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Województwo podkarpackie: Zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie

Województwo podlaskie: Pałac Branickich w Białymstoku

Województwo pomorskie: Zamek w Malborku

Województwo śląskie: Zamek Ogrodzieniec

Województwo świętokrzyskie: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Województwo warmińsko-mazurskie: Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim

Województwo wielkopolskie: Zamek w Gołuchowie

Województwo zachodniopomorskie: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Źródło: GoogleKażdego dnia w Mapach Google publikowanych jest ponad milion opinii. Jak podaje Google, w ciągu ostatnich 4 lat liczba recenzji, ocen i zdjęć dodanych do Map wzrosła ponad dwukrotnie. To właśnie dzięki takim recenzjom możliwe jest tworzenie zestawień takich jak to. Mapy Google to skarbnica wiedzy, w której łatwo znaleźć atrakcje w pobliżu miejsca zamieszkania lub wypoczynku. W te wakacje polecamy się przyjrzeć zamkom i pałacom wyróżnionym w ramach Złotych Pinezek 2023.Źródło: GoogleWałbrzyski zabytek to trzeci co do wielkości zamek w Polsce. Budowla posiada pięć pięter i ponad 400 pomieszczeń, a także wiele tarasów i piękne ogrody.Źródło: GoogleZamek w latach swojej świetności był uważany za jedną z najpiękniejszych krzyżackich budowli w Polsce. Na początku była to drewniana fortyfikacja, którą w latach 1270–1285 zastąpiono murowaną konstrukcją.Źródło: GoogleZaprojektowany prawdopodobnie przez włoskiego architekta Józefa II Fontanę był siedzibą arystokratycznych rodów Bielińskich i Zamoyskich. W 1946 r. na terenie rezydencji powstało Państwowe Muzeum Narodowe w Kozłówce – pierwsze polskie muzeum na ziemiach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej.Źródło: GoogleRuiny XVII-wiecznego pałacu są główną atrakcją Parku Książęcego Zatonie - 52-hektarowego zrewitalizowanego parku krajobrazowego, znajdującego się w Zielonej Górze.Źródło: GoogleZamek, mała późnogotycka rycerska rezydencja obronna wzniesiona w 1. poł. XV w., usytuowana na wyspie otoczonej fosą, jest najlepiej zachowanym tego typu zabytkiem w Polsce.Źródło: GooglePrzez wieki stanowił siedzibę polskich królów i był symbolem państwowości. Można w nim podziwiać nie tylko bogate kolekcje obrazów, rzeźb, tkanin, wyrobów złotniczych, militariów, porcelany czy mebli, ale także wybrać się na krótką podróż w czasie i zobaczyć jak wyglądały królewskie komnaty w okresie renesansu i baroku.Źródło: GoogleTo jedna z najważniejszych rezydencji królewskich w Europie. Jednak to nie piękno architektury, olśniewający wystrój wnętrz czy ranga zgromadzonych w zamkowych murach dzieł sztuki przesądzają o wyjątkowym znaczeniu obiektu, a zawarty w nim ładunek symboliczny.Źródło: GoogleDzieje zamku sięgają XIII wieku. W XVI stuleciu stara, średniowieczna warownia została gruntownie przebudowana w duchu renesansu, stając się jednym z najokazalszych i wyjątkowych zespołów rezydencjonalnych w tej części Europy.Źródło: GoogleSiedzibą muzeum jest Zamek Lubomirskich i Potockich, dawna rezydencja magnacka. Miejsce słynie z pięknych wnętrz oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim, w którym wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, niegdyś ściśle związane z codziennym życiem łańcuckiej rezydencji.Źródło: GooglePałac Branickich to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji epoki saskiej w Polsce. Na miejscu można podziwiać nie tylko jej eleganckie komnaty, ale także niezwykle zadbane ogrody pałacowe, które stanowią integralną część terenów zielonych Białegostoku.Źródło: GoogleZamek w Malborku jest najwspanialszym zamkiem średniowiecznej Europy, wyróżnionym na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest największym gotyckim zespołem zamkowym na świecie, o powierzchni około 21 hektarów, oraz arcydziełem architektury obronnej i rezydencjonalnej późnego średniowiecza.Źródło: GoogleZostał zbudowany za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To największy i najbardziej znany obiekt zamkowy na Śląsku, a także najpopularniejszy ze wszystkich zamków na Szlaku Orlich Gniazd.Źródło: GoogleZamek został wzniesiony w typie palazzo in fortezza, czyli rezydencji łączącej wygodę mieszkańców z funkcją obronną. Zamek miał 365 okien, 52 komnaty, 12 sal i 4 baszty, co odpowiednio przekłada się na liczbę dni, tygodni, miesięcy i pór roku.Źródło: GoogleNazywany jest „Malowanym zamkiem” i „Wawelem Północy”. Wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku, jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce, znakomicie zachowany, w ogromnej części autentyczny. Usytuowany w widłach dwóch rzek, czworoboczny, z potężną wieżą w narożu, dziedzińcem z arkadowymi krużgankami.Źródło: GoogleTa wczesnorenesansowa budowla wzniesiona w 1560 r. przez Rafała Leszczyńskiego, wojewodę brzeskokujawskiego, w XIX wieku przebudowana została z woli Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, gromadzącej w zamku znakomite kolekcję sztuki. Dziś znajduje się tu oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, w którym obok zbiorów starożytności podziwiać można rzeźbę i malarstwo oraz kolekcję rzemiosła artystycznego wystawiane w świetnie zachowanych wnętrzach.Źródło: GooglePoczątki tego wyjątkowego zamku sięgają jeszcze XII wieku. Przez ponad 500 lat zamek był rezydencją książęcej dynastii Gryfitów. Renesansowy kształt zyskał podczas przebudowy w drugiej połowie XVI w. I właśnie w takim kształcie został odbudowany ze zniszczeń po zakończeniu II wojny światowej. Powojenna odbudowa trwała aż do lat 80. XX w.Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o wyróżnionych miejscach, pobierz sobie darmowy ebook Złote Pinezki 2023: Szlakiem zamków i pałaców lub przeczytaj go online.Źródło: Google