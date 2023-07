Telewizja Nowej Generacji i światłowód Play. Takiej oferty jeszcze nie było

Od połowy maja na polskim rynku dostępne są dwie nowe oferty Play, które warto poznać bliżej. Dlaczego? Bo każdy chce mieć dostęp do stabilnego, szybko działającego internetu, a wielu Polaków na co dzień relaksuje się przed telewizją lub serwisami VOD. Z tego właśnie powodu powinniście wiedzieć, że fioletowy operator wzbogacił swoje portfolio produktowe o pierwszą na rynku Telewizję Nowej Generacji zapewniającą wolność wyboru oraz superszybki światłowód o prędkości do 5 Gb/s. Dzięki ofercie łączenia usług można zaoszczędzić nawet 50 złotych miesięcznie.Warto wiedzieć, że Play ma w swojej ofercie łącza światłowodowe. I to diabelnie szybkie. Najwyższa prędkość 5 Gb/s jest dostępna tylko w wybranych obszarach, ale poza nimi korzystać można z jeszcze bardziej przystępnych cenowo opcji 1 Gb/s, 600 Mb/s oraz 300 Mb/s. Ile to kosztuje?Ceny zaczynają się już od 35 złotych za miesiąc za opcję 300 Mb/s z umową na 12 m-cy i z uwzględnionymi rabatami dla abonentów usług komórkowych Play.

Dzięki specjalnej promocji dla klientów Play każdy z wariantów, nawet najwyższy 5 Gb/s, można użytkować przez pierwsze pół roku za 35 złotych miesięcznie. Dla kogo jest tak szybki internet? Dla każdego! Wielu Polaków ma w swoich domach telewizory 4K, na których ogląda treści z serwisów streamingowych, komputery, na których pobiera i wysyła dane oraz konsole, pozwalające oddawać się wirtualnej rozrywce.W cenie każdego z pakietów znajduje się nie tylko nowoczesny router Wi-Fi 6 Play BOX NET z opcją przewodowego podpięcia nawet 4 urządzeń, ale też Telewizja na Start do 35 kanałów, dostępna za pośrednictwem aplikacji i serwisu online. Telewizja Nowej Generacji to w telegraficznym skrócie telewizja dostarczana przez internet, którą idealnie dopasujesz do swoich potrzeb, dzięki prostej opcji łączenia pakietów kanałów z serwisami streamingowymi. Ceny startują od 45 złotych po uwzględnieniu rabatu dla klientów Play. Jak działa Telewizja Nowej Generacji? To naprawdę ciekawe.W ramach wykupionej usługi klient otrzymuje dostęp do 75 popularnych kanałów oraz Viaplay w cenie abonamentu. Dodatkowo dostaje określoną pulę punktów, którą da się dowolnie wymieniać na serwisy streamingowe, pakiety premium oraz pakiety dodatkowych kanałów. Znudził Cię Netflix? Weź HBO Max. Obejrzałeś już wszystko na HBO Max? Przejdź na Canal+ online. Nie zabrakło pakietów dla miłośników filmów i seriali, wydarzeń sportowych i wielu innych - m.in. Pakiet Info, Pakiet Kids, Pakiet Dokumenty i Pakiet Lifestyle. Możesz nawet co miesiąc zmieniać aktywne pakiety, żeby oglądać zawsze to, na co masz ochotę! Żeby dobrze zapoznać się z punktami w ramach promocji przez 6 miesięcy otrzymuje się aż 100 dodatkowych punktów, które można dowolnie rozdzielać między pakietami. Ich pełną listę znajdziesz tutaj Jeśli na pytanie „Co chcesz oglądać?” odpowiadasz „TAK” możesz dodatkowo dokupić kolejne pakiety punktów, dzięki czemu aktywujesz dosłownie wszystkie dostępne serwisy, pakiety premium czy dodatkowe kanały.Telewizja Nowej Generacji świadczona jest za pośrednictwem nowoczesnego i niewielkiego dekodera Play BOX TV z obrazem 4K, wsparciem dla Dolby Vision i łatwą obsługą telewizora i dekodera jednym tylko pilotem. To na pewno spodoba się mniej zaawansowanym użytkownikom i potencjalnie wielu osobom starszym. Wybór kanałów i treści jest tak gigantyczny, że każdy dobierze coś dla siebie.. Usługi internetu światłowodowego oraz Telewizji Nowej Generacji da się połączyć w jeden pakiet. Rabat miesięczny za taki zestaw wynosi aż 40 złotych miesięcznie, czyli 480 złotych rocznie. To realnie ogromna oszczędność.Osoby, które zdecydują się połączyć ze sobą jeszcze więcej usług mogą liczyć na jeszcze większe oszczędności. Nowi klienci decydując się na abonament komórkowy, superszybki światłowód i telewizję w wybranym wariancie w Play mogą zaoszczędzić nawet 50 złotych miesięcznie.Powiedzmy sobie szczerze: nikt nie lubi podpisywać masy umów z różnymi firmami, a potem co miesiąc pamiętać o wykonywaniu przelewów za różne usługi. Skorzystanie z kompleksowej oferty Play jest po prostu wygodne oraz korzystne finansowo. Internet oraz dostęp do telewizji lub serwisów VOD to coś, co przydaje się w każdym domu. Nie muszę tu chyba wspominać o abonamencie telefonicznym - wszystko to może być dziś na jednej fakturze, którą opłacicie kilkoma kliknięciami, także przez Internet. Co więcej, łącząc te usługi dostaniecie atrakcyjne rabaty.Możliwość sparowania niezawodnego, błyskawicznego internetu światłowodowego oraz spersonalizowanego, przystępnego doświadczenia telewizyjnego w postaci Telewizji Nowej Generacji w jednym pakiecie stanowią mocny argument za tym, żeby sprawdzić ofertę usług Play dla domu już teraz.