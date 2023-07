Ludzie jedzą toksyczny Boraks i chwalą się tym na TikToku

Na głupotę nie ma lekarstwa.

Jedzenie boraksu nowym idiotycznym wyzwaniem

Na przestrzeni minionych miesięcy opisywaliśmy niezliczoną ilość głupich wyzwań prowadzonych na platformie TikTok . W wyniku niektórych zdarzały się nawet przypadki śmiertelne. Sięgnijmy pamięcią do 2019 roku, kiedy to na TikToku popularne było wyzwanie o nazwie Tide Pods Challenge . Niezbyt rozgarnięci użytkownicy platformy zajadali się wtedy kapsułkami do prania. Teraz na TikToku zainteresowaniem cieszą się nagrania, na których internauci spożywają boraks, produkt przeznaczony m.in. do czyszczenia łazienek.Boraks to środek czyszczący wprowadzony do obrotu ponad 130 lat temu. Jest używany głównie jako wzmacniacz detergentu do prania, ale swojego czasu był także aktywnym składnikiem taniego mydła w proszku. W sieci pojawiły się szkodliwe wypowiedzi sugerujące, że boraks sprawdza się rzekomo świetnie również do... oczyszczania organizmu. Trolling lub zupełnie szczere sugestie osób mających nie po drodze z dokonaniami świata nauki trafiły na podatny grunt w postaci serwisu TikTok.Pomimo tego, że ostrzeżenia na opakowaniach wyraźnie przestrzegają przed spożywaniem produktu, ludzie mieszają go z jedzeniem lub piją w koktajlach. Co gorsza, zamiast zachować swoje niebezpieczne praktyki dla siebie, chwalą się na TikToku filmami zachwalającymi rzekome korzyści wynikające z takich praktyk - rzekome ograniczanie stanów zapalnych i łagodzenie bólu związanego z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Boraks ma rzekomo "odtruwać" organizm i zapobiegać nowotworom. Niestety, istnieją ludzie, którzy dają temu wiarę.Idiotyczne koncepcje internautów na miarę teorii o płaskiej Ziemi opierają się na badaniach, które dowodzą, że zawarty w boraksie pierwiastek bor ma korzyści zdrowotne. Ci sami ludzie nie zauważają i nie rozumieją jednak tego, że o ile bor może oddziaływać na organizm pozytywnie w śladowych ilościach w naturalnej żywności, takiej jak owoce, orzeszki ziemne, rośliny strączkowe, ziemniaki i mleko, to aplikowany w boraksie może wyrządzić krzywdę. Boraks jest toksyczny.Spożywanie boraksu nawet w niewielkich ilościach przez krótki czas może prowadzić do nudności, wymiotów i biegunki. Długotrwałe narażenie może powodować drgawki i anemię.Kiedy widzicie, że ludzie robią głupie rzeczy, nie naśladujcie ich.Źródło: NY Post