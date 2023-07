Spotify podnosi ceny abonamentów. Jest mała nadzieja

Przynajmniej na razie.

Kogo dotknie podwyżka?





fot. Unsplash.com

Polacy mogą odetchnąć z ulgą, przynajmniej na razie, bo naszego kraju nie ma na oficjalnej liście państw, które doczekają się podwyżki.Lista krajów dotkniętych dzisiejszym ogłoszeniem obejmuje - ale nie ogranicza się do - Andory, Albanii, Austrii, Australii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chile, Danii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Hongkongu, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Meksyku, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, USA i wielu innych.Co ciekawe, Spotify stosuje tutaj interesującą taktykę. Osoby, które obecnie płacą za abonament Premium nie zostaną “naliczone” z miesiąca na miesiąc. Firma udziela dodatkowego, miesięcznego okresu po starej cenie - przed wprowadzeniem nowego cennika.Patrząc na inne kraje, sytuacja wygląda podobnie Na przykład w Wielkiej Brytanii cena indywidualnego planu wzrośnie do 10,99 funta, Duo do 14,99 funta, a rodzinnego do 17,99 funta. Plan studencki pozostaje taki sam - 5,99 funta. We Francji zobaczymy podobny trend, z indywidualnymi i rodzinymi planami wzrastającymi do 10,99 euro i 17,99 euro odpowiednio, podczas gdy plany Duo i studenckie będą kosztować 14,99 euro i 5,99 euro.Podczas gdy ten wzrost cen może być dla niektórych zaskoczeniem, nie powinien być zbyt dużym szokiem. Inne główne serwisy streamingowe z muzyką również podniosły swoje ceny w ostatnich miesiącach. Apple prowadziło tę zmianę już w październiku ubiegłego roku, a w styczniu podążył za nim Amazon i Tidal. W ostatnim czasie do tego grona dołączył także YouTube, który zdecydował sięPrezes Spotify Daniel Ek delikatnie zasugerował tę nadchodzącą zmianę podczas telekonferencji z wynikami kwartalnymi w kwietniu, deklarując, że firma jest "gotowa na podniesienie cen".Powstaje pytanie - czy ta zmiana wpłynie na Twoje preferencje w zakresie strumieniowania muzyki? Czy propozycja wartości Spotify nadal jest mocna pomimo wzrostu ceny za abonament?Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej sytuacji.