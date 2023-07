Ubisoft zabierze Ci wszystkie gry, jeśli nie zalogujesz się na swoje konto

Strzeż swoich kont w sieci.

Ubisoft kasuje nieaktywne konta wraz z grami

UBISOFT closes your account if you haven’t logged in for some time.



You will lose all your games purchased forever. pic.twitter.com/exC78bUt93 — AntiDRM (@PC_enjoyer) July 19, 2023

"Możemy również zamknąć długoterminowo nieaktywne konta w celu utrzymania naszej bazy danych. Otrzymasz powiadomienie e-mailem, jeśli rozpoczniemy proces zamykania nieaktywnego konta"

Kontrowersyjna praktyka dzieli internautów

Wielokrotnie ostrzegałem miłośników gier przed tym, czym jest dystrybucja cyfrowa. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że gry kupowane na Steam oraz wielu innych podobnych platformach tak naprawdę nie są własnością graczy. Boleśnie przekonają się o tym osoby korzystające z kont Ubisoft Connect . Producent ten rości sobie prawa do usuwania nieaktywnych kont wraz z ich zawartością. Od jakiegoś czasu egzekwuje to z całą stanowczością.Najpierw, teraz. Dosłownie wczoraj przestrzegałem Was przed tym, że Google od 1 grudnia tego roku zacznie kasować konta uznawane za nieaktywne. Tą samą drogą kroczy Ubisoft w odniesieniu do swojej platformy dystrybucji cyfrowej gier. Kontona Twitterze udostępniło niedawno zrzut ekranu e-maila od wsparcia technicznego Ubisoftu. Firma poinformowała, że konto Ubisoft zostało zawieszone z powodu bezczynności i zostanie trwale zamknięte po kolejnych 30 dniach. E-mail zawierał odnośnik do przerwania biegu tego procesu. Coś, co wygląda jak email od oszustów jest wiadomością rozsyłaną przez francuską firmę.W warunkach użytkowania platformy należącej do firmy Ubisoft lub umowach licencyjnych użytkownika końcowego próżno szukać zapisów odnoszących się do takich praktyk. Firma jednak zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia usług w dowolnym momencie. Ubisoft ma osobną stronę pomocy technicznej poświęconą "Zamykaniu nieaktywnych kont Ubisoft". Opisano tam przypadki, w których świadczenie usług (bo gry są udostępniane graczom na zasadach usługi) koliduje z lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności danych. Widnieje tam zapis:. Do tych samych przepisów odwołuje się Google, tłumacząc swoje działania dot. zamykania kont.Nie wiadomo, jak długo konto Ubisoft może pozostać nieaktywne przed otrzymaniem powiadomienia o zawieszeniu. Nie warto go jednak ignorować, aby nie stracić zakupionych przez siebie uprzednio gier.Wygląda na to, że internauci będą od teraz musieli pilnować wszystkich swoich kont przed likwidacją. O ile jednak w przypadku kont w usługach z grami kasowanie ich jest rzeczą wysoce niepożądaną, to usuwanie kont w usługach nieużywanych od lat może być dobrą praktyką. Jeśli bowiem dane konto zostanie usunięte, nikt nie wykradnie z niego danych w postaci loginu lub hasła, prawda?Źródło: Twitter