Linux i Microsoft łączą siły, by stworzyć nowy standard internetu

Nieoczekiwana współpraca.



Już wkrótce możemy doczekać się fundamentalnych zmian jeśli chodzi o sposób przetwarzania danych, które każdego dnia przesyłane są do internetu. Opracować nowy standard mają podmioty ściśle z siecią związane oraz mające nieco obeznania w temacie – chodzi rzecz jasna o Microsoft i The Linux Foundation, co na pierwszy rzut oka wygląda bardziej jak zaprzeczenie, lecz nic bardziej mylnego.





Ultra Ethernet Consortium ma zająć się przyszłością standaryzacji internetu



Od pewnego czasu obserwujemy dokonywanie się ważnych zmian w branży technologicznej. Coraz więcej osób postanawia bowiem skorzystać z dobrodziejstw chmury – dostrzegają to także największe koncerny implementujące pokaźniejszą liczbę funkcji wykorzystujących ten cyfrowy dysk. Oprócz tego jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, która z miesiąca na miesiąc radzi sobie lepiej. Jest jednak pewien szkopuł – kilkadziesiąt lat temu nie pomyślano o tym, dlatego też wykorzystywane protokoły i standardy sieciowe są nieco… przestarzałe.



Właśnie postanowiono coś z tym zrobić, czego wynikiem jest powstanie Ultra Ethernet Consortium, które docelowo ma zająć się rozwojem standardu Ethernet wymagającego wielu zmian. Spodziewać należy się implementacji licznych poprawek na gruncie software’owym. Przebudowie ulegnie API, wszystkie protokoły oraz struktury danych. Rewizja obejmie ponadto wszelkie mechanizmu, zarówno te telemetryczne, jak i kontrolujące. Okej, ale kto się tym wszystkim zajmie?



Sprawa nie jest taka prosta, ponieważ internet nie należy do jednej osoby. Dlatego też The Linux Foundation zaprosił do współpracy przedstawicieli wielu firm, spośród których część już potwierdziła swój udział – na liście znalazł się m.in. Microsoft, AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Meta, Eviden, HPE oraz Intel. To właśnie oni zasiądą w dopiero co zaistniałym konsorcjum i przez najbliższe lata zajmą się poprawą jakości oraz stabilności popularnego standardu.



Przeciętni konsumenci najprawdopodobniej nie odczują ogromnych zmian w sposobie działania internetu. Dotyczą one bowiem głównie dostawców usług, którzy w ostatnich latach zauważyli nie tylko ogromny wzrost kosztów operacyjnych spowodowanych rozwojem chmury i AI, ale także spadek wydajności, co jest dosyć niepokojące.



Pozostaje więc mieć nadzieję, że wyjdzie z tego wszystkiego coś dobrego – nie tylko dla koncernów, ale także dla nas, zwykłych użytkowników.



Źrodło: The Linux Foundation, Spider's Web