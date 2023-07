T-Mobile chwali się łączami o przepustowości 400 Gb/s. Polacy powinni się ucieszyć

Co to oznacza dla konsumentów?



T-Mobile Polska goni konkurencję. Dziś poinformowano o wdrożeniu nowych łączy o przepustowości 400 Gb/s w sieci rdzeniowej IP. Dzięki temu magentowy operator ma zaoferować jeszcze szybsze usługi internetowe - zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Sieć rdzeniowa IP obejmuje połączenia Data Center (tzw. Data Center Interconnect), rozwiązania sieci mobilnych, a także usługi FTTH (Fiber To The Home).



Sieć rdzeniowa IP w T-Mobile jest w dużej mierze oparta na protokole IPv6 i działa w technologii SRv6 (Segment Routing wersja 6), co ma podnosić szybkość i niezawodność, zwiększać konwergencję oraz ułatwiać zarządzanie ruchem. Sieć łączy największe aglomeracje miejskie, potencjalnie umożliwiając oferowanie usług o prędkościach nawet do 800 Gb/s. Dzisiejsza sieć rdzeniowa T-Mobile, która łączy wszystkie kluczowe obszary usługowe działa na prędkościach do 400 Gb/s na niemal wszystkich łączach.



T-Mobile podaje, że na potrzebę rozwoju sieci rdzeniowej wpłynęło m.in. rosnące zapotrzebowanie na przepływność i transfer danych, przekraczające w całej krajowej sieci T-Mobile Polska łącznie 1,5 Tb/s. Firma zapewnia prywatne połączenia do dostawców danych treści (CDN), takich jak Netflix, Google, Akamai i Microsoft. Łączna pojemność tego rodzaju podłączeń wynosi w T-Mobile już 1 Tb/s.



Przy budowie nowej infrastruktury T-Mobile Polska wśród priorytetów miało umieścić zapewnienie jak najwyższej redundancji w obszarze samej sieci, jak i połączeń do internetu krajowego (podłączenia do kilku punktów wymiany ruchu Internet Exchange (IX), m.in. THINX, PLIX, PIX, TPIX) oraz międzynarodowego (jak Deutsche Telekom, Arelion, L3).



Źródło: T-Mobile