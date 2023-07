Google usunie Ci konto. Masz czas do grudnia, by temu zapobiec

Nie zwlekaj.

Używanie funkcji Zaloguj się przez Google do logowania się w aplikacji lub usługach innych firm

Wielu Polaków straci swoje konto Google i nie będzie nawet wiedziało dlaczego. W tym roku wchodzi w życie nowa polityka firmy z Mountain View, która przeprowadzi gigantyczną czystkę kont uznawanych przez siebie za nieaktywne. Maile z powiadomieniami czasem trafiają do spamu, a nierzadko są ignorowane, gdyż niektórzy internauci z Polski otrzymują je w języku angielskim. Jak ochronić swoje konto i które konta Google będą usuwane 1 grudnia 2023 roku ruszy wielka akcja usuwania kont uznawanych przez Google za nieużywane. Są to niestety również te konta i adresy mailowe, które założono jedynie po to, aby ustawić na nich przekierowanie maili na inną skrzynkę. Mam takie konto - korzystam z niego do odbierania poczty z kilku serwisów, jednakże nie loguję się na nie bezpośrednio. Jeśli tego nie zrobię w ciągu najbliższych kilku miesięcy,Google twierdzi, że czystkę przeprowadzi w ramach walki o prywatność i bezpieczeństwo.- informują przedstawiciele giganta.Czy te zmiany dotyczą właśnie Ciebie? Tak, jeśli nie byłeś aktywny na swoim koncie Google przez dwa lata lub nie używałeś swojego konta do logowania się do żadnej usługi Google przez ponad dwa lata.Najprostszym sposobem na zachowanie aktywności konta Google jest logowanie się na nie co najmniej raz na dwa lata. Jeśli ostatnio logowałeś się na swoje konto Google w ciągu ostatnich dwóch lat, Twoje konto jest uważane za aktywne i nie zostanie usunięte.Inne sposoby na utrzymanie aktywnego konta to:Są też wyjątki od zasady kasowania nieaktywnych kont. Zaliczają się do nich: konta Google z kanałami YouTube, filmami lub komentarzami; konta posiadające kartę podarunkową z niezerowym saldem pieniężnym; lub konto z opublikowaną aplikacją, na przykład takie, które obsługuje aplikację w sklepie Google Play.Jak widać nie trzeba robić wiele. Jeśli zatem rejestrowaliście kiedyś konto tylko po to, aby zarezerwować sobie adres e-mail lub z jakiegokolwiek innego powodu i porzuciliście je, musicie się na nie zalogować, aby go nie utracić. Pamiętajcie o tym.Źródło: mat. własny