Audycję w tym polskim radiu poprowadzi sztuczna inteligencja

Już niedługo w polskim Radio Piekary zostanie wyemitowana audycja wykorzystująca sztuczną inteligencję. Prowadzącą będzie Basia – tak przynajmniej został nazwany bot wcielający się w rolę gospodarza innowacyjnego na lokalną skalę projektu. Jego debiut nastąpi już niedługo i bez wątpienia może wyjść z tego coś ciekawego, zwłaszcza że wpływ na rozwój przedsięwzięcia mają mieć sami słuchacze.





Radio Piekary w kreatywny sposób wykorzysta sztuczną inteligencję



Sztuczna inteligencja zdążyła się już wygodnie rozsiąść we wielu branżach. Obecność technologii dostrzec możemy przede wszystkim na łamach popularnych programów czy stron internetowych, gdzie jesteśmy w stanie skorzystać z np. zaawansowanych asystentów czy funkcji przyspieszających wykonywanie żmudnych i powtarzalnych zadań. Coraz częściej jednak słyszy się o próbie wykorzystania AI w miejscach kojarzonych głównie z pracą kreatywną. Ma to w ogóle jakikolwiek sens?



Postanowili to sprawdzić ludzie odpowiedzialni za regionalne Radio Piekary, którzy przygotowali audycję z AI stworzoną przy wykorzystaniu narzędzi Midjourney, ElevenLabs oraz ChatGPT – niezła mieszanka. Program rozpocznie się już dziś (22 lipca) o godzinie 12:00 i ma zostać na antenie przynajmniej do września bieżącego roku. Okej, ale czego tak naprawdę należy się spodziewać?



Basia ma rozwijać zagadnienia podrzucone jej wcześniej przez zespół redakcyjny. Podczas audycji należy spodziewać się przerw na część muzyczną, lecz akurat o ten aspekt zadbała prawdziwa ekipa zajmująca się tym na co dzień. Jeśli jednak chodzi o sztuczną inteligencję, to ChatGPT odpowiadać będzie za generowanie wypowiedzi AI, rozwiązanie Generative Voice AI od ElevenLabs natomiast zadba o zamianę tego teksu na mowę. Midjourney z kolei odpowie za wizualny wizerunek Basi – postawiono na słowiańsko wyglądającą blondynkę wpisującą się we współczesny kanon piękna.



Oczywiście nie do końca wiadomo jak będzie wyglądał program – tego dowiemy się dopiero za kilka godzin. Trudno jednak odmówić Radiu Piekary kreatywności oraz ciekawego wykorzystania wciąż rozwijającej się technologii. Dobrą wiadomością jest jbednak to, że projekt nie przyczyni się do żadnych zwolnień, prawdziwi pracownicy mogą więc spać spokojnie.



Okej, ale gdzie można słuchać radia? Jeśli mieszkacie na Śląsku, to regionalną rozgłośnię znajdziecie na częstotliwości 88,7 FM. Oprócz tego Radio Piekary oferuje radio internetowe oraz własną aplikację mobilną na urządzenia z systemem Android i iOS na pokładzie.



Źródło: Nowy Marketing