Nie żyje Kevin Mitnick, legenda cyberprzestępczego świata

Włamywał się praktycznie wszędzie.



Świat obiegła informacja o śmierci Kevina Mitnicka, który uchodzi za jednego z najsłynniejszych hakerów w historii. Swoich największych włamań dokonał w latach 90. i od tamtej pory mało komu udało się powtórzyć dokonania mężczyzny. Po wyroku wydanym pod koniec ubiegłego tysiąclecia postanowił zakończyć swoją cyberprzestępczą karierę i zajął się nieco bardziej akceptowalnym rzemiosłem.





Umarł najsłynniejszy haker w historii, Kevin Mitnick



Bycie hakerem jest rzecz jasna wątpliwe moralnie, lecz nie można odmówić takim osobom umiejętności, kreatywności oraz przebiegłości. Oczywiście mówię tu o skutecznych/przemyślanych akcjach, które w jakiś sposób wpłynęły na to, jak obecnie podchodzi się do kwestii cyfrowych zabezpieczeń i innych tego typu zagadnień. Tytułowego bohatera bez dyskusji możemy wpisać na tę listę – o co dokładnie chodzi?



Kevin Mitnick jeszcze nieco ponad dwadzieścia lat temu znajdował się na samej górze listy poszukiwanych cyberprzestępców. Jego dokonania były szeroko komentowane nie tylko przez środowisko hakerskie, ale również największe korporacje, na których serwery niepostrzeżenie się wkradał. Swego czasu zawitał nawet do wnętrza przodka dzisiejszego internetu, systemu ARPANET. Oprócz tego od środka zwiedził firmy takie jak Pacific Bell, Nokia, IBM, Motorola itd.







Jeśli zaś chodzi o motywacje mężczyzny, to nie chciał on wyrządzić nikomu krzywdy. Proces hakowania nazywał „inżynierią społeczną”, którą zainteresował się w wieku 15 lat – wtedy udało mu się ominąć system kart w autobusach miejskich na terenie Los Angeles. Posiadał tak ogromną wiedzę oraz umiejętności, że gdy w końcu FBI go schwytało, to został zamknięty w izolatce, bo nie do końca wiedziano, do czego jest zdolny.



Po wyjściu na wolność wrócił do hakowania i ukrywał swoją lokalizację za pomocą sklonowanych telefonów komórkowych. Koniec końców porzucił tę niebezpieczną karierę w 1999 roku, kiedy to sąd federalny zabronił mu dotykać cokolwiek, co posiada tranzystor. Finalnie podjął się edukacji odnośnie do kwestii bezpieczeństwa w sieci – przed śmiercią pracował w firmie KnowBe4, to właśnie jej rzeczniczka poinformowała o odejściu mężczyzny z powodu powikłań spowodowanych rakiem trzustki.



Kevin Mitnick miał 59 lat.



Źródło: The New York Times / Zdjęcie otwierające: Flickr (@eneas)