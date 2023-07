Jaki operator ma najszybszy internet 4G i 5G w Polsce? Będziesz zdziwiony

Oto najnowsze dane z czerwca.

Dane z setek tysięcy pomiarów

Jakość internetu mobilnego 4G

Porównanie jakości sieci 4G w czerwcu 2023 roku w Orange, Play, Plus i T-Mobile. | Źródło: Canva

Zaskakujące dane na temat sieci 5G

Porównanie jakości sieci 5G w czerwcu 2023 roku w Orange, Play, Plus i T-Mobile. | Źródło: Canva<

Jacy operatorzy komórkowi dostarczają w Polsce najszybszy i najlepszy pod kątem jakości internet mobilny? Firmawłaśnie opublikowała najnowsze dane, które pozwalają się o tym przekonać. Dane te sugerują, żeidą w zasadzie łeb w łeb, chociaż Plus w pewnej kategorii mocno wysuwa się przed szereg, w pozytywnym znaczeniu tego wyrażenia.Najowsze statystyki firmy RFBENCHMARK dotycząbieżącego roku i pochodzą z jej aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie dokładnych testów zasięgu sieci komórkowych i jakości mobilnego połączenia internetowego. W sumie w czerwcu przeprowadzono w niej, czyli niewiele mniej niż w maju. 73 575 pomiarów, czyli ich 13,21% dotyczyło technologii 5G, a 445 467 pomiarów, czyli 80% technologii 4G. Pozostałe pomiary były poświęcone technologii WCDMA.Warto wspomnieć, że najwięcej czerwcowych pomiarów, bo 33,7%, przeprowadzono w zasięgu sieci Orange. 31,7% pomiarów przeprowadzono w zasięgu sieci Play, 17,8% w zasięgu sieci Plus, a 16,8% w zasięgu sieci T-Mobile.W temacie sieci 4G można zauważyć, że jakość transmisji w zasięgu sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile jest bardzo podobna.oferuje jednak, ze średnim wynikiem 44,5 Mb/s. Jeśli zaś chodzi o prędkości wysyłania danych, to tutaj liderem okazał się, ze średnim wynikiem 22,0 Mb/s.Najwolniej pobieranie danych w sieci 4G/LTE przebiega w Plusie, ze średnią prędkością 33,8 Mb/s. W Plusie dane są również wysyłane najwolniej, przy średniej prędkości 16,7 Mb/s. Ponadto w Plusie występują największe opóźnienia, średnio na poziomie 38,2 ms. Najniższe opóźnienia, na poziomie 30 ms, odnotowano w Play.Cóż, jakość sieci 4G pozostawia w Plusie wiele do życzenia, ale operator ten jest za to zdecydowanie liderem sieci 5G. Podczas gdy inni operatorzy umożliwiają pobieranie danych w 5G średnio z prędkością od 50 do blisko 60 Mb/s, wwyniosła w czerwcu ażPrędkości wysyłania danych w 5G w poszczególnych sieciach są bardzo podobne. Najwyższe średnie wartości zarejestrowano jednak w T-Mobile, na poziomie 35,7 Mb/s. Najniższe opóźnienia w sieciach 5G występują obecnie w Play, wynoszące średnio 27,3 ms, a najwyższe w Plusie, wynoszące średnio 35,9 ms.Oczywiście, warto wziąć pod uwagę, że wartości średnie to tylko wartości średnie. W niektórych częściach kraju w każdej sieci można cieszyć się wysokimi prędkościami wysyłania i pobierania danych. W innych trudno o sam zasięg zarówno sieci 5G, jak i 4G. Mam jednak nadzieję, że w przyszłości jakość sieci komórkowych w Polsce będzie się tylko poprawiać.Źródło: RFBENCHMARK / fot. tyt. Canva