Mapy Google mają problem ze scamerami. Kilka minut i tracisz cały majątek

Kłopot wydaje się dosyć poważny.



Mapy Google borykają się właśnie z dosyć poważnym problemem. Oszuści postanowili nieco namieszać i zmienili numery telefonów pozwalających na nawiązanie kontaktu z poszczególnymi liniami lotniczymi. Użytkownicy dodzwaniają się w ten sposób do scamerów wyciągających od nich wrażliwe informacje pokroju imienia, nazwiska oraz numeru potwierdzenia zbliżającego się lotu. Sprawa jest co najmniej podejrzana, więc warto przyjrzeć się jej nieco bliżej.





Mapy Google są znakomitą pożywką dla scamerów



Nie od dziś Mapy Google pozwalają zrobić wiele więcej niż tylko wskazać trasę z punktu A do punktu B. Usługa ułatwia życie wielu osobom poprzez możliwość wyszukania interesującego nas obiektu oraz np. uzyskania kontaktu do jego przedstawicieli. Tyczy się to również miejsc użyteczności publicznej lub takich oferujących przeróżne usługi. Wiele jednak wskazuje na to, że nie można ufać nawet tego typu danym, gdyż hakerzy czyhają na każdym kroku. O co dokładnie chodzi?



Sprawa została nagłośniona przez jednego z użytkowników Twittera, którego lot został odwołany. Postanowił więc skorzystać z infolinii, lecz ta okazała się przepełniona. Mężczyzna zasięgnął wtedy pomocy Map Google, by znaleźć bezpośredni numer do punktu pomocy na konkretnym lotnisku. Udało się nawiązać połączenie, lecz zostało ono przerwane zaledwie minutę później. Zaraz po tym oddzwoniono do niego z francuskiego numeru, co klientowi wydało się nieco dziwne, ale nie zwrócił na to większej uwagi. Osoba po drugiej stronie słuchawki przedstawiła się jako przedstawiciel linii lotniczej, była bardzo miła i poprosiła o wszystkie dane niezbędne do zmiany daty lotu itd. Tak właśnie doszło do pozyskania wrażliwych informacji przez oszusta.





My @delta flight got canceled from JFK. The customer service line was huge, so I google a Delta JFK phone number. The number was 1888-571-4869 Thinking I reached Delta, I started telling them about getting me on a new flight. — Shmuli Evers (@Shmuli) July 16, 2023

Okej, ale jak mężczyzna zorientował się, że został oszukany? Został on poproszony o potwierdzenie nowego lotu poprzez wysłanie SMS-a na inny numer telefonu i zapłacenie za rezerwację. Wtedy zakończył połączenie, bo uznał to za bardzo podejrzane. Niedługo potem internauta został zasypany wiadomościami tekstowymi naciskającymi na zapłacenie pięciokrotności pierwotnej ceny. To zmotywowało go do podzielenia się historią za pośrednictwem mediów społecznościowych.





looks like the scammers changed the @delta number in JFK. I suggested a edit to @googlemaps to the real Delta number. pic.twitter.com/HAiGlzkqcu — Shmuli Evers (@Shmuli) July 16, 2023

Szybkie śledztwo wykazało, że dokonano zmian w obrębie informacji na temat linii lotniczych Delta Airlines oraz American Airlines – wszystko na szczęście wróciło do normy. Nie wiadomo jednak czy ktoś został faktycznie oszukany poprzez przelanie pieniędzy, tego raczej nigdy się nie dowiemy. Problemem zresztą wydaje się tu sam sposób działania Map Google, które pozwalają na aktualizację wybranych informacji na temat firm nie tylko ich właścicielom, ale zwykłym konsumentom.



Dochodzi w ten sposób do licznych nadużyć, co widać po wyżej opisanej historii. Jedynym sposobem wydaje się więc nagłaśnianie problemu oraz kierowanie się zdrowym rozsądkiem przy nawiązywaniu kontaktu bazując na danych wpisanych w Mapach Google.



Źródło: Android Police, Twitter (@Shmuli) / Zdjęcie otwierające: pexels.com, Google