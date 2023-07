Nie żyje Ravgor. Popularny polski YouTuber popełnił samobójstwo

Twórca miał 35 lat.



Rafał „Ravgor” Górecki nie żyje – taką informację przekazał brat internetowego twórcy. Przez kilkanaście lat zmagał się on z depresją i pomimo wielu prób leczenia oraz terapii, przegrał z chorobą psychiczną. Mężczyzna był jednym z pierwszych popularniejszych YouTuberów w naszym kraju i zyskał sławę głównie za sprawą nagrywania m.in. ciekawych pranków.





Na depresję w Polsce choruje około 1,2 mln osób i liczba ta regularnie się powiększa – szczególnie wśród nastolatków. Świadomość społeczna odnośnie tego tematu na szczęście wzrasta, więc coraz więcej ludzi otrzymuje stosowną pomoc. Przy okazji tytułowego wydarzenia warto jednak raz jeszcze to zaznaczyć: jeśli przez dłuższy czas czujecie się źle psychicznie, to nie wstydźcie się poprosić o pomoc specjalistów. Dbajmy o zdrowie umysłu tak samo, jak o zdrowie naszego ciała.



Marcin Górecki przekazał informację odnośnie do śmierci swojego brata, Rafała Góreckiego. Ten był znany w polskim internecie pod pseudonimem Ravgor – tworzył głównie nieszkodliwe materiały humorystyczne oraz brał udział w akcjach społecznych. Kilka lat temu poinformował o swoich problemach psychicznych oraz finansowych, po czym zrezygnował z nagrywania materiałów do sieci. Teraz pożegnał się z tym światem, miał 35 lat.



Jak informuje redakcja portalu Eska, mężczyzna upadł z wysokości 12. piętra i poniósł śmierć na miejscu wskutek odniesionych obrażeń. Obecnie trwają czynności policyjne, natomiast szczegółowe okoliczności będą wyjaśniane przez techników kryminalistyki oraz Prokuraturę Rejonową w Tychach.



