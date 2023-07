Ta sukienka podzieliła Internet. Okazuje się, że związana jest z nią bardzo smutna historia

Tego nikt nie mógł przewidzieć.

Historia słynnej sukienki i jej słynne zakończenie

Keir i Grace Johnston. | Źródło: YouTube/Ellen

Mąż z piekła rodem

„Dlaczego tak trudno zobaczyć czerń i błękit? Jedynym złudzeniem jest myślenie, że to było jej wyborem. Jedna na sześć kobiet jest ofiarą przemocy domowej. Stop znęcaniu się nad kobietami.”

The Salvation Army Put A Model In “The Dress” For A Domestic Violence Advertisement http://t.co/5YdukUdpnI pic.twitter.com/JGwe0pRRr5 — BuzzFeed (@BuzzFeed) March 6, 2015

W 2015 roku prawdziwym internetowym fenomenem stało się zdjęcie pewnej. Mowa rzecz jasna o sukience, która jednym wydawała się, innym zaś. Za jej sprawą w sieci i poza nią rozgorzały dyskusje na temat postrzegania koloru. Ba, pewnie była ona inicjatorką wielu kłótni.Zdjęcie słynnej sukienki pojawiło się najpierw na portalu, ale potem rozeszło się w Internecie viralowo. W ciągu tygodnia wspomniano o niej w ponad 10 milionach tweetów. Teraz okazuje się, że związana jest z nią dość przykra historia.Słynna fotografia miała związek ze ślubem niejakich. Została ona wykonana przez matkę panny młodej na tydzień przed weselem. Kobieta chciała bowiem pokazać córce sukienkę, którą zamierza ubrać na uroczystość. Oczywiście, w rodzinie szybko doszło do nieporozumienia w sprawie postrzeganego na zdjęciu koloru sukni. Dlatego panna młoda postanowiła opublikować zdjęcie na swoim Facebooku. Jej znajomi również nie zgadzali się co do tego, czy sukienka jest czarno-niebieska, czy biało-złota.W dniu ślubu, przyjaciółka młodej pary i członkini szkockiego zespołu Canach grającego muzykę ludową, wystąpiła ze swoim zespołem na weselu. Nawet po zobaczeniu na żywo, że sukienka była oczywiście niebiesko-czarna, muzycy nadal nie mogli nadziwić się w temacie fotografii. Stwierdzili wręcz, że prawie nie udało im się wyjść na scenę, ponieważ tak pochłonęła ich dyskusja o sukience. Kilka dni później, 26 lutego, McNeill opublikowała zdjęcie na swoim blogu na Tumblr i zadała pytanie na temat koloru sukienki swoim obserwującym. W tym momencie zdjęcie zaczęło rozchodzić się viralovo. Szybko obiegło ono cały świat.Teraz o sukience usłyszeliśmy ponownie, ale nie dlatego, że naukowcy w końcu zaczęli zgadzać się co do tego, dlaczego niektórzy postrzegają sukienkę jako czarno-niebieską, a inni jako biało-złotą. W Internecie pojawiła się natomiast informacja o tym, że pan młody z wesela powiązanego z sukienką, czyli wspomniany już, który za sprawą zdjęcia pojawił się nawet w programie Ellen, został właśnieswojej żony, Grace.Wszystko wskazuje na to, że Johnston nie był dobrym mężem. Na przestrzeni 11 lat małżeństwa mężczyzna miał. Podobno nawet izolował kobietę od jej rodziny i znajomych.są powiązane z wydarzeniami, które miały miejsce między kwietniem 2019 roku a marcem 2022 roku. Johnston miał próbować nawet udusić swoją żonę, a także groził że ją zabije z nożem w ręku.Rzecz jasna, Johnston póki co zaprzecza oskarżeniom. To, czy faktycznie jest niewinny, rozstrzygnie sąd. Ironią w całej tej sprawie jest to, że w 2015 roku słynna sukienka została wykorzystana w kampanii społecznej zwiększającej świadomość o problemie przemocy domowej, prowadzonej przez. W kampanii wykorzystywano billboard, na którym kobieta w biało-złotej wersji sukienki, z mocno posiniaczonymi twarzą i nogami, pozowała obok napisuCóż, nie pozostaje nam nic innego jak mieć nadzieję na to, że Grace Johnston nie przebywa już ze swoim mężem i jest bezpieczna. Jeśli Ty jesteś świadkiem przemocy w rodzinie albo podejrzewasz, że ktoś jej doświadcza – powiadom o tymw twojej gminie. Możesz też skontaktować się zpod numeremlub zadzwonić podŹródło: The Times / fot. tyt. Internet