Nie uwierzycie, ale powstał licencjonowany makaron PlayStation

Oczywiście włoskiej produkcji.



Sony ogłosiło właśnie powstanie makaronu sygnowanego marką PlayStation, co od razu zwróciło uwagę fanów. Osoby będące zwolennikami japońskiego sprzętu mogą teraz ugotować sobie obiad wykorzystując składnik w kształcie dobrze znanych symboli. Mówimy o naprawdę kreatywnym działaniu wizerunkowym, choć obecnie chyba niewiele rzeczy jest w stanie zdziwić konsumentów. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu nieco bliżej.





Makaron w kształcie symboli PlayStation stał się faktem



Nawiązywanie współpracy z producentami pożywienia nie jest niczym dziwnym i na przestrzeni ostatnich lat byliśmy świadkami wielu tego typu akcji. Dziś mowa o konsolach, więc trudno ominąć informacje o możliwości wygrania Xbox Series X przy zakupie smakowego mleka czy promocji na puszkach napojów energetycznych, które można trzymać w małej lodówce przypominających sprzęt od Microsoftu. Teraz na podbój jedzeniowego rynku wkroczyła konkurencja. O co dokładnie chodzi?



Jak wiadomo – marka PlayStation kojarzona jest z czterema symbolami znajdującymi się na każdym kontrolerze DualShock/DualSense – mowa rzecz jasna o kółku, kwadracie, trójkącie oraz krzyżyku. Producent dosyć mocno dba o te znaki, gdyż ich kształt oraz kolejność została nawet opatentowana i nikt oprócz Sony nie może wykorzystać takiej kombinacji w celach finansowych. No chyba że chodzi o branżę podejmującą się współpracy z korporacją.







Właśnie to postanowił zrobić producent włoskiego makaronu, firma Garofalo – przygotowała ona makaron w formie wyżej wymienionych symboli. Oficjalnie pozycja będzie dostępna wyłącznie na wybranych rynkach w cenie 2,60 funtów. Nie potwierdzono polskiej premiery, choć osobiście mam nadzieję, że ktoś ten produkt zdecyduje się sprowadzić do naszego kraju.



Makarony w kształcie różnych kształtów stały się zresztą ostatnio bardzo popularne, więc krok poczyniony przez Sony nie jest ogromnym zaskoczeniem. Osobiście nie spodziewałem się jednak przygotowania tak ciekawej reklamy wideo. Możecie ją zobaczyć powyżej – głównym motywem jest przyrządzenie posiłku w formacie gry wideo. Finalnym momentem jest zdobycie trofeum przez bohatera za ugotowanie makaronu.



Teraz pozostaje czekać na przygotowanie kolejnych ciekawych akcji promocyjnych – szkoda jednak, że większość z nich nie jest dostępna na terenie Polski. Chociaż ostatnio zaskoczyłem się obecnością u nas oferty Blizzard x KFC.



Źródło: PlayStation / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu Play Your Pasta | Pasta Garofalo + PlayStation na kanale YouTube (@playstationplanet)