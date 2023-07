Play z nową ofertą internetu bezprzewodowego. Duże paczki GB w okazyjnej cenie

Specjalnie na wakacje.



Play specjalnie na wakacje przygotował specjalną ofertę na internet bezprzewodowy. Potencjalni klienci mogą uzyskać dostęp do pakietu zawierającego 3000 GB z pełną prędkością oraz dostęp do routera za połowę ceny. Jeśli więc szukaliście ciekawego rozwiązania na długie wyjazdy, to być może warto zainteresować się zaprezentowaną właśnie promocją. Zerknijmy na nią nieco bliżej – czy faktycznie jest przystępna cenowo?





Play ogłosił nową ofertę internetu bezprzewodowego



Tak naprawdę mówimy o kilku nowych pakietach skierowanych do konsumentów o różnych potrzebach. Play najbardziej skupia się jednak na paczce pozwalającej na wykorzystanie 3000 GB z pełną prędkością. Jeśli jesteście aktywnymi klientami fioletowego operatora, to zapłacicie za tę opcję 110 złotych miesięcznie po uwzględnieniu rabatów.



Poza tym do wyboru jest także pakiet 1000 GB, czyli dosyć wyważona propozycja. Dotychczasowi klienci zapłacą za nią 75 zł miesięcznie po uwzględnieniu rabatów. Do tego wszystkiego zachęcani są oni do dopełnienia asortymentu poprzez zakup routera 5G CPE 5 (H155-381) za połowę ceny w przypadku wybrania jednego z dwóch wymienionych wyżej pakietów.





Źródło: Play



Urządzenie można otrzymać wtedy za 799 zł zamiast 1599 zł. Oprócz tego spłatę obniżonej o połowę kwoty można rozłożyć na raty 0 procent. Jeśli zaś chodzi o sam sprzęt, to oferuje on sieć Wi-Fi 6 w standardzie 802.11 b/g/n/a/ac/ax z możliwością podłączenia do 128 urządzeń.



Oprócz tego Play poinformował o istnieniu tańszych wariantów internetu bezprzewodowego. Paczka zawierająca 300 GB dostępna jest za 45 zł po rabatach dla obecnych klientów, natomiast pakiet 500 GB to wydatek rzędu 55 zł.



Jedyną bolączką jest to, że mówimy o ofercie skierowanej wyłącznie do osób już płacących za usługi Play – nowi użytkownicy w tym przypadku nie mają zbytnio czego szukać. Kto wie, może wkrótce doczekamy się kolejnych propozycji także dla takich klientów.



Źródło: Play / Zdjęcie otwierające: Play