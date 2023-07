Virgin Mobile wprowadza Abonament Unlimited z nielimitowanym internetem

To oferta dedykowana młodym osobom.

Virgin Mobile i abonament Unlimited

Mapa zasięgu 5G w sieci Play i Virgin Mobile w Polsce. | Źródło: Play

Virgin Mobile Unlimited – cena

ma nową ofertę dedykowaną przede wszystkim osobom młodym, które chcą korzystać ze swoich smartfonów bez jakichkolwiek ograniczeń, bez zamartwiania się o liczbę zużytych gigabajtów transmisji danych czy koszty połączeń telefonicznych. Operator przygotował abonamentobejmujący między innymi, także w 5G. Co jeszcze da Ci on do dyspozycji i ile przyjdzie Ci za niego zapłacić?Abonament Virgin Mobile Unlimited oferuje nie tylko, ale również nielimitowane. Operator kieruje ten abonament niestety tylko do osób między. W dniu zamawiania oferty nie możesz mieć skończonego 27. toku życia. Ponadto, Virgin Mobile Unlimited to nielimitowany internet tylko w Polsce. Do wykorzystania wTaki abonament może okazać się bardzo przydatny podczas wakacyjnego wyjazdu, udziału w letnim festiwalu, a także w pracy czy na uczelni. Jako że obejmuje on dostęp do 5G, dzięki niemu nie utracisz zasięgu nawet w tłumie – oczywiście jeśli Twój telefon obsługuje technologię 5G i w miejscach objętych przez 5G zasięgiem.Abonament Virgin Mobile Unlimited można rzecz jasna kupić online. Ponadto jako że umowa jest bezterminowa, można z niej zrezygnować w dowolnym momencie, nie ponosząc żadnej konsekwencji. Obowiązuje tylko 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Wisienką na torcie jest brak opłaty aktywacyjnej.Abonament Virgin Mobile Unlimited kosztuje. Mowa o rabacie 5 złotych z tytułu wyboru e-faktury i terminowanych płatności oraz rabacie 5 złotych za udzielenie zgód marketingowych na profilowanie i wymianę danych z UPC.Operator przypomina, że klienci Virgin Mobile mają możliwość wygodnego zarządzania swoim kontem w aplikacji. Za jej pośrednictwem można m.in. włączyć lub wyłączyć dodatkowe usługi i pakiety, sprawdzić kwotę ostatniej faktury bądź ustawić automatyczne pobieranie opłat ze wskazanego rachunku bankowego.Źródło: Virgin Mobile, / fot. tyt. Virgin Mobile