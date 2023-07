Elon Musk idzie na wojnę z ChatGPT. Nowa firma ma zrewolucjonizować świat

Miliarder traktuje sprawę śmiertelnie poważnie.



Elon Musk postanowił skupić się na rozwoju nowego przedsięwzięcia. Mowa tu o firmie zajmującej się rozwojem sztucznej inteligencji, której głównym celem jest próba zrozumienia rzeczywistości. Miliarder chce w ten sposób zagrozić konkurencji, lecz tak naprawdę szczegółowe plany działania nie są jeszcze znane. Spółka zatrudniła jednak osoby mające ogromne doświadczenie w branży, co wskazuje na ambitne plany biznesmena. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





xAI to nowa firma Elona Muska, która ma „zrozumieć rzeczywistość”



Nie od dziś wiadomo, że Elon Musk zerka na dynamiczny rozwój ChatGPT niezbyt przychylnie. Kilka razy doczekaliśmy się nawet publikacji stosownych oskarżeń czy ostrzeżeń jeśli chodzi o kroki podejmowane przez obecnych liderów branży AI – pewien czas temu okazało się nawet, że kontrowersyjna persona planuje zainwestować pokaźną ilość środków i rozpocząć własne badania. Teraz poznaliśmy pierwsze konkrety, o co więc tak naprawdę chodzi?



Projekty kierowane przez miliardera nie osiągają ostatnio wielkich sukcesów. Dlatego też postanowił on rozpocząć projekt xAI, do którego zaangażowano dosyć znane nazwiska. Mówimy tu o weteranach z takich firm jak DeepMind, OpenAI, Google, Microsoft czy Tesla. Znalazło się nawet kilka miejsc dla przedstawicieli University of Toronto oraz rzecz jasna samego Elona Muska. Co ciekawe, doradza mu Dan Hendrycks, dyrektor Center for AI Safety – nie jest to przypadek. Jeszcze w maju prosił on kogoś o zrobienie czegoś z rozwojem AI, zanim „wszyscy zostaniemy całkowicie zniszczeni”.





Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

No to znalazł. Szczegóły przedsięwzięcia poznamy najprawdopodobniej już jutro, gdyż Musk ogłosił sekcję pytań i odpowiedzi na specjalnym czacie Twitter Spaces. Warto przy okazji zaznaczyć, iż mówimy tu o spółce oddzielnej od X Corp, która ma odpowiadać za realizację nowej wersji popularnego portalu społecznościowego. Firma ma jednak ściśle współpracować z wieloma podmiotami, by „osiągnąć postęp w realizacji naszej misji”.





What are the most fundamental unanswered questions? — xAI (@xai) July 12, 2023

Jeśli zaś chodzi o samo podejście Elona, to jest ono – jak zawsze – wątpliwe. Już wcześniej miliarder informował o próbach wkroczenia do branży sztucznej inteligencji poprzez stworzenie asystenta TruthGPT opisanego wtedy jako „maksymalnie poszukującą prawdy sztuczną inteligencję, która próbuje zrozumieć naturę wszechświata. Zapewne niedługo dowiemy się nieco więcej na ten temat.



Kto wie, może nowe dziecko Elona Muska okaże się rewolucyjne dla rozwoju AI?



Źródło: PC Gamer, Twitter (@elonmusk, @xai) / Zdjęcie otwierające: zrzut ekranu z filmu Elon Musk (Full Interview) | Real Time with Bill Maher (HBO) na YouTube (@RealTime)