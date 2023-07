Ultraszybko, tak działa 5G od Plusa. Jestem pod wrażeniem

Lokowanie produktu: Plus

Codzienne funkcjonowanie bez dostępu do internetu byłoby sporym utrudnieniem, a cyfryzacja sprawia, że dostępu do sieci potrzebujemy w wielu sytuacjach. I nie mam tutaj na myśli kwestii czysto rozrywkowych, jak oglądanie filmów czy korzystanie z sieci społecznościowych. Nasze smartfony na przestrzeni ostatnich lat stały się prawdziwymi kombajnami do komunikacji, załatwiania spraw urzędowych czy obsługi bankowości. Warto zatem zwrócić uwagę na jakość i szybkość sieci komórkowej, z której korzystamy. Standard 5G, który nie jest już technologiczną nowością, a staje się powszechny to zupełnie nowe możliwości i udogodnienia w wielu dziedzinach. Od jakiegoś czasu korzystam z Plusa, gdzie 5G wyraźnie przyspieszyło.Jak wykorzystać zalety sieci 5G w codziennym użytkowaniu? Dlaczego warto wypróbować 5G od Plusa? Zapraszam do lektury.Wiele osób uważa, że nie potrzebuje szybkiego internetu w smartfonie. Prawda wygląda jednak zgoła inaczej, konsumujemy coraz więcej multimediów, oglądamy transmisje na żywo, gramy online, a jednocześnie oczekujemy wysokiej jakości i niskich lagów. Jak to pogodzić? Najlepiej postawić na smartfon wspierający 5G i wybrać sieć z najlepszym zasięgiem. Pod tym względem najkorzystniej wypada Plus – operator jako pierwszy uruchomił komercyjną sieć 5G. Początkowo zasięg 5G docierał do 7 miast, teraz jednak jest już dostępny dla ponad 20 milionów mieszkańców Polski z 1000 miejscowości

Pomiar prędkości pobierania w sieci 5G od Plusa za pomocą SpeedTest.pl.

Pomiar prędkości pobierania w sieci 5G od Plusa za pomocą SpeedTest.pl.

5G w praktyce

Pomiar prędkości pobierania w sieci 5G od Plusa za pomocą SpeedTest.pl.

5G pozwala na płynny streaming wideo nawet w jakości 4K.

Pobieranie mobilnej wersji Fortnite (6,32 GB) zajęło niespełna 11 minut.

Granie w chmurze bez zacięć na zwykłym laptopie? Z 5G od Plusa to możliwe.

5G dostępne jak nigdy

Liczba nadajników 5G od Plusa dynamicznie rośnie, aktualnie jest ich blisko 3500. Co istotne, Plus rozbudowuje sieć 5G we wszystkich rejonach Polski, a zasięgiem 5G pokryte są zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości.Przekonałem się o tym w Zielonej Górze, gdzie niektóre z pomiarów prędkości mobilnego internetu wprowadziły mnie w osłupienie. Wykonałem kilka testów na smartfonie Samsung Galaxy A54 5G (model ze średniej półki cenowej za około 2000 zł) i nie spodziewałem się aż tak spektakularnych transferów. Czasami przecież trudno uzyskać maksymalne wartości deklarowane przez operatorów sieci, szczególnie w centrach miast, gdzie występuje duże zagęszczenie użytkowników.Przejdźmy jednak do konkretów. Uruchamiając SpeedTest udało mi się uzyskać maksymalnie 549 Mb/s w przypadku pobierania i prawie 50 Mb/s dla wysyłania danych. Kilka innych testów pokazało, że transfery powyżej 300 Mb/s są normą. Po prostu WOW. Mając doświadczenia z innymi operatorami sieci komórkowych nie spodziewałem się, że Plusowi uda się zaoferować 5G szybkie niemal jak światłowód.Warto też przypomnieć, że niedawno Plus wyznaczył nowe horyzonty w tym obszarze – wprowadzając 5G Ultra. Dzięki temu może zaoferować niespotykaną wcześniej w Polsce szybkość przesyłania danych – zbliżoną do tego co mamy w ofertach światłowodu. Operator zdecydował się na połączenie dwóch pasm 2600 MHz oraz 2100 MHz wraz z pasmem technologii 4G (1800 MHz), a to sprawiło, że maksymalna szybkość technologiczna sieci, dostępna dla klientów Plusa z wykorzystaniem wszystkich tych zasobów zwiększyła się z 600 Mb/s do 1 Gb/s. Aby skorzystać z 5G Ultra trzeba korzystać z odpowiedniego sprzętu i być w jego zasięgu – wszystko to można sprawdzić na ich stronie.Tak szybka sieć mobilna to oczywiście lepsza jakość rozrywki, takiej jak granie online czy oglądanie wideo w wysokiej jakości. To też nauka czy praca zdalna bez zacinania.Wspomniałem już o przystępnym cenowo smartfonie Galaxy A54 5G, ale warto pamiętać, że w portfolio Plusa znajduje się ponad 130 urządzeń obsługujących sieć 5G Oferta jest naprawdę szeroka i obejmuje smartfony w cenie już od 1000 zł oraz routery domowe, w tym zestaw internetu domowego obsługujący 5G. Domowy router z modemem zewnętrznym sprawdzi się w lokalizacjach na granicy zasięgu 5G oraz tam, gdzie zasięg ograniczony jest przez przeszkody terenowe np. wysokie budynki czy wzniesienia.Wyniki pomiarów prędkości internetu w benchmakrach mogą budzić podziw, jednak warto zastanowić się, jak wykorzystać dostęp do 5G w codziennych zastosowaniach. Tak szybka łączność sprawia, że jeszcze więcej spraw możemy załatwić na ekranie smartfona lub uczynić z niego źródło dostępu do szybkiego internetu w dogodnej lokalizacji pracując czy ucząc się zdalnie.W pracy dziennikarza operowanie dużymi plikami to codzienność. Każde “surowe” zdjęcie z lustrzanki cyfrowej zajmuje blisko 30 MB, a pracując w redakcji zdarza mi się pobierać i obrabiać naprawdę duże zbiory fotografii. Nie wspominając już o filmach. Gotowy materiał wideo, który trafia na nasz kanał YouTube to często ponad 3 GB danych.Pracując w terenie nie raz zdarzyło się, że musiałem pobrać pliki z chmury i tutaj szybkie 5G pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Przykład? Folder ze zdjęciami z dysku OneDrive zajmującyPobieranie plików nie musi oczywiście ograniczyć się do pracy. Aplikacje z filmami i serialami pozwalają na lokalne zapisywanie plików, więc będąc w zasięgu 5G można szybko pobrać nawet cały sezon ulubionej produkcji, aby obejrzeć go później w miejscu, gdzie internet działa zdecydowanie wolniej.Korzystając z aplikacji Polsat Box Go postanowiłem pobrać kilka odcinków serialu Osaczony w najlepszej jakości, na ściągnięciedanych w sieci 5G od Plusa potrzebowałem zaledwieUltraszybkie 5G to również brak problemów podczas oglądania transmisji na żywo. W sezonie letnim często ulubione wydarzenia oglądamy poza domem na ekranie smartfona czy tabletu. Przekonałem się, że będąc w zasięgu 5G Plusa nie muszę martwić się o zrywanie połączenia czy kiepską jakość wideo. Nawet materiały w jakości 4K działają płynnie, a z tym bywały problemy korzystając z mobilnej transmisji danych LTE czy 3G.Współczesne rozwiązania technologiczne przeniosły rozrywkę na zupełnie nowy poziom. Jeszcze niedawno, aby sięgnąć bo najbardziej rozbudowane i wymagające gry wideo trzeba było zaopatrzyć się w solidnego peceta z wydajną kartą graficzną… tymczasem dziś wystarczy smartfon lub zwykły laptop. Jak to możliwe? Wszystko dzięki chmurze – gra uruchamiana jest na serwerach dostawy usługi, a obraz przesyłany jest w błyskawicznym tempie na ekran urządzenia. Wszystko powinno działać bez zakłóceń pod warunkiem posiadania odpowiednio szybkiego i stabilnego połączenia z Internetem.Dzięki 5G od Plusa mogę odpalać ulubione gry w chmurze będą poza domem, gdzie na co dzień korzystam ze światłowodu. Wystarczy kontroler, smartfon lub laptop, dobry zasięg i gotowe, można grać w wolnej chwili. Żyjemy w naprawdę ciekawych czasach, a technologia nas rozpieszcza.Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej sprawił, że zasięg 5G od Plusa obejmuje już ponad 20 milionów mieszkańców Polski z blisko 1000 miejscowości . Co ważne, sieć nowej generacji nie jest już tylko ciekawostką, ale realnie użyteczną technologią dającą nieosiągalny wcześniej komfort surfowania po sieci. Dostępność zasięgu 5G można łatwo zweryfikować korzystając z mapy na stronie Plusa Rośnie popularność smartfonów wspierających łączność 5G i wcale mnie to nie dziwi, bo ich ceny ciągle spadają. Niektórym wydaje się, że 5G zarezerwowane jest tylko dla najdroższych flagowców, tymczasem w ofercie Plusa są urządzenia za mniej niż 1000 zł wspierające sieć nowej generacji. Warto też pamiętać, że 5G jest dostępne dla wszystkich użytkowników “zielonej” sieci, niezależnie od posiadanej oferty.Dla wielu Polaków internet stał się podstawowym narzędziem pracy i rozrywki, decydując o wyborze operatora warto zatem postawić na dostawcę oferującego największą zasięgowo i najszybszą sieć 5G.