Kolejna ofiara wyzwania na TikToku. Ojciec nastolatki z ważnym apelem

17-latka zmarła po wzięciu udziału w challenge’u.



Sieć obiegła informacja o śmierci 17-letniej dziewczyny, która zmarła wskutek udziału w niebezpiecznym wyzwaniu na TikToku – ojciec nastolatki wystosował przy okazji specjalny apel, gdzie ostrzega innych rodziców o możliwości wystąpienia tego typu sytuacji. Tym samym mówimy już o kolejnej ofierze „Deodorant Challenge” polegającym na obniżeniu zawartości tlenu we krwi poprzez wdychanie dezodorantu. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





TikTok z kolejną ofiarą niebezpiecznego wyzwania



Niejednokrotnie informowaliśmy Was o tragicznych skutkach niektórych internetowych wyzwań. Benadryl Challenge czy Chroming Challenge to zaledwie kilka przykładów trudnych do zrozumienia akcji, wskutek realizacji których doszło do zgonu co najmniej kilkorga nastoletnich osób. Rzecz jasna mówimy tu o naprawdę tragicznych przypadkach – na TikToku znaleźć można przecież tysiące bezpiecznych, integracyjnych czy humorystycznych zabaw. Jednak już sam fakt występowania tych śmiertelnych to solidny powód do niepokoju.



Teraz dowiedzieliśmy się o 17-latce, która wzięła udział w „Deodorant Challenge” polegającym na wdychaniu jak największej ilości dezodorantu. Jest to skrajnie niebezpieczne głównie ze względu na obecność butanu, substancji obniżającej zawartość tlenu we krwi. Wtedy też może dojść do paraliżu mięśnia sercowego czy ośrodka oddechowego. Co jednak istotne, na samym początku wyzwanie ograniczało się do jak najdłuższego spryskiwania ciała tym środkiem, dopiero potem postanowiono skierować go w stronę ust.



Niemka co prawda odeszła z tego świata pod koniec stycznia, lecz dopiero niedawno sprawa została nagłośniona. Wszystko przez ojca nastolatki, który wystosował specjalne oświadczenie ostrzegające przed tego typu akcjami. Zachęcił on rodziców do zwracania większej uwagi na swoje pociechy i edukowania ich odnośnie do potencjalnych zagrożeń płynących ze strony mediów społecznościowych.



Mężczyzna chce za pośrednictwem swojego apelu uwrażliwić choć jedną matkę bądź ojca, gdyż nawet to może uchronić część osób przed utratą życia wskutek wzięcia udziału w głupim challenge’u. Jeśli zaś chodzi o wyżej opisane wyzwanie, to nie jest ono nowe – przeczytać mogliśmy już o nim kilka lat temu i jak widać, nadal niektórzy nie przejmują się jego konsekwencjami.



Źródło: wirtualnemedia.pl / Zdjęcie otwierające: pexels.com, TikTok